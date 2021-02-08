Полякова обидела Тину Кароль, Мэнсон попал в секс-скандал, жениха Лопес подозревают в измене: топ громких новостей недели

Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии

Вслед за американским актером Арми Хаммером, любовные похождения которого обсуждает весь мир, в секс-скандал попал и 52-летный Мэрилин Мэнсон. Музыканта обвиняют в жестоком обращении, садистских наклонностях и насилии. Высказаться решили сразу несколько бывших любовниц, общение которых с певцом до сих пор не отпускает жертв. Так, актриса Эван Рэйчел Вуд первая сделала заявление: "Мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая покрывает его, прежде чем он погубит еще несколько жизней. Я выражаю поддержку другим жертвам, которые больше не будут молчать", - сказала она. Вслед за ней из тени вышли и другие девушки, которые в свое время были в тесной связи с Мэрилином.

Репутация и карьера Мэрилина Мэнсона под угрозой (фото: instagram.com/marilynmanson)

Как минимум, семь жертв рассказали о издевательствах, моральном и физическом насилии. Примечательно, что Дите фон Тиз, которая была замужем за Мэнсоном около года, удалось избежать подобного обращения. По словам бурлеск-дивы, она ушла из-за неверности музыканта и его злоупотреблением наркотиками. Еще одна возлюбленная, с которой Мэрилин обходился ласково - Роуз Макгоуэн, которая была обручена с ним. Актриса заявила, что с ней "он не был таким, но это не имеет никакого отношения к тому, что он был таким с другими". Роуз призвала поддержать жертв и не запугивать их.

Скандал уже отразился на карьере Мэрилина Мэнсона: он лишился поддержки своего лейбла, а также сцены с его участием были вырезаны из сериалов "Американские боги" и "Калейдоскоп ужасов".

Жениха Дженнифер Лопес заподозрили в измене

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес казались просто идеальной парой. 51-летняя певица и 45-летний бейсболист еще в 2019-м году объявили миру о помолвке. Но правда, торжества поклонники так и не дождались. Всему виной, по словам самих знаменитостей, была пандемия, а также вечная занятость обоих. Но теперь нашлась еще одна возможная причина.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Так, возлюбленного Лопес заподозрили в романе с 30-летней звездой реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон ЛеКрой. Об этом прессе рассказала коллега девушки по шоу - Дэнни Бэирд. Якобы Мэдисон говорила ей, что общается с неким известным бейсболистом по фейстайму. Позже один из участников шоу обвинил ЛеКрой в измене ее бойфренду Остину Кроллу. По его словам, Мэдисон летала в Майами, чтобы переспать с "бывшим игроком Главной лиги бейсбола". Девушка в свою очередь заявила, что она никогда не летала в Майами и готова провериться на детекторе лжи.

Мэдисон ЛеКрой (фото: instagram.com/madison.lecroy)

Тем не менее, она призналась, что общалась с мужчиной в личных сообщениях. Дженнифер не комментировала ситуацию, как и ее бойфренд. Представители Родригеса заявили, что бейсболист не знает ЛеКрой и никогда ее не видел.

Оля Полякова высказалась о Тине Кароль

Оля Полякова попала в скандал, высказав свое мнение о репертуаре Тины Кароль. Эпатажная певица назвала коллегу "плакальщицей" и, само собой, нарвалась на волну критики от верных фанатов Тины. После этого Оля решила внести ясность в ситуацию, акцентировав, что ее эпитет касается только сценического образа и никоим образом не ассоциируется с самой артисткой и ее личной трагедией.

Оля Полякова сказала лишнее (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но самую артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения…", - сказала Полякова в Instagram.

Но подписчиков эти слова не сильно убедили, они засыпали страницу Поляковой комментариями, в которых признаются в любви Тине и ее творчеству, а Олю просят думать, что она говорит.

Брэда Питта и Дженнифер Энистон вновь заподозрили в воссоединении

С тех пор, как Брэд Питт и Дженнифер Энистон пошли каждый своей дорогой, прошло много лет. Но поклонники пары до сих пор не теряют надежды на воссоединение экс-возлюбленных. В этот раз сеть всколыхнула новая волна подобных слухов. Напомним, не так давно актриса заинтриговала фанатов фото, на котором был некий загадочный мужчина. Фолловеры Энистон сумели рассмотреть часы от швейцарской компании Breitling, с которым голливудский сердцеед практически не расстается.

Дженнифер Энистон вновь дала надежду поклонникам (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Теперь появилась новая "улика", которая говорит о том, что это и правда был Брэд Питт. Оказывается, по соседству со съемочной площадкой "Утреннего шоу" Брэд снимает свой фильм "Скоростной поезд", где играет главного героя. Так что экс-муж постоянно общается с Дженнифер и, по слухам, даже делит с ней один трейлер.