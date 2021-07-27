Между ними нет связи: астролог рассказала правду о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Инсайдеры рассказывают, что пара уже думает о совместном проживании. А также уверяют, что Лопес не просто так показывает кольцо на общих снимках - якобы так она намекает возлюбленному, что готова перейти на новый уровень отношений.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой обсуждаемой парой в мире. Знаменитости возобновили роман спустя почти 20 лет и кажутся беспредельно счастливыми. Певица отметила свой день рождения в компании нового (старого) бойфренда. И в честь такого события запостила первое совместное романтичное фото с Аффлеком.

"Роман Дженнифер и Бена - скорее напоказ, причем оба используют его в своих целях. То, к чему это может привести, в частности колечко-намек, которое опубликовала Лопес, - некомфортно Аффлеку. Да и сама Дженнифер делает такие намеки как из-под палки - времени, обстоятельств, окружения.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уверяют всех в романе (фото: instagram.com/jlo)

В целом, обоих многое не устраивает, и оба не знают, как дальше жить с этим вспыхнувшим вновь спустя 17 лет романом. На самом деле между ними уже нет связи, все держится на той связи, которая была когда-то. И как только речь зайдет о каком-то логическом продолжении отношений - например, помолвке, оба сдуются. И красивому роману придет конец", - уверена она.

Напомним, Дженнифер Лопес недавно рассталась с Алексом Родригесом после двухлетней помолвки. А Бен весной закончил отношения с актрисой Аной де Армас. Причем обе знаменитости, по слухам, не так легко пережили разрыв. Поэтому такое быстрое воссоединение бывших влюлленных у многих и ранее вызывало сомнения.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на помолвке (фото: instagram.com/jlo)

При этом сама певица рассказала, что она сейчас чувствует себя очень счастливой: "Я хочу, чтобы люди, которые заботятся обо мне, знали, что я действительно сейчас там, где мне хорошо. И я думаю, что, как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни", - сказала Дженнифер в радиошоу Зейна Лоу.