Мгновения хрупкого мира: Ребрик покорила милыми фото с дочерьми в лавандовом поле

Украинская телеведущая Лилия Ребрик устроила яркую и стильную семейную фотосессию со своими дочерьми. В качестве локации она выбрала невероятно живописные лавандовые поля.

Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Для фотосета Лилия выбрала женственные летние платья для всех - сама она была в голубом наряде, а 9-летняя Диана и 4-летняя Полина в розовых в белый горошек.

На кадрах мама с дочками катаются на качелях, гуляют и бегают по лавандовому полю, а также нежно обнимают и целуют друг друга, счастливо улыбаясь.

"Ловим мгновения такого хрупкого мира. Хочется, чтобы дети имели детство…", - подписала фотографии Ребрик.

Лилия Ребрик умилила нежными кадрами с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая также выложила добавила трогательное стихотворение от своей подписчицы Татьяны Лищук.

"Якщо живі, то треба жити,

коли вже випав такий шанс.

Всміхатись, трепетно любити,

занурившись в лавандовий Прованс.

Якщо живі, то треба жити,

коли знов випав новий день.

Дивитись , як радіють діти,

виймаючи цукерки із кишень.

Якщо живі, то треба далі жити,

та, знаючи ціну живих хвилин.

Хтось не побачить, як ростуть маленькі діти

і як досягнуть незагублених вершин".

"Спасибо за такие нужные слова сейчас. Это так важно осознавать, что улыбки сейчас не раздражают, а наоборот вдохновляют и мотивируют", - поблагодарила ее Лилия.