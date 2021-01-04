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Michelle Andrade удивила пикантным признанием: я девушка - мне можно (фото)

Новина українською → Киев, Понедельник 04 января 2021 21:03
Michelle Andrade удивила пикантным признанием: я девушка - мне можно (фото) Michelle Andrade сделала откровенное признание (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Lite

Недавно популярная украинская певица Michelle Andrade шокировала поклонников откровенными фотографиями для мужского глянца.

Michelle Andrade удивила пикантным признанием: я девушка - мне можно (фото)

Michelle Andrade для журнала XXL (фото: instagram.com/mishvirmish)

Правда, в интервью программе "Ранок з Україною" артистка призналась, что долгое время отказывалась от подобных предложений, пока не изменила своего отношения к этому.

"Я поняла одну вещь: я девушка - мне можно! Женское тело красивое и не стоит его скрывать", - поделилась Мишель Andrade.

Более того, родные певицы - мама и бабушка - поддержали ее смелое решение. Хотя и после такой фотосессии Мишель могла бы отбиваться от еще большего количества фанатов. Но артистка и до этого на недостаток внимания не жаловалась.

"Мне предлагали квартиры и машины. Это поклонники, а ты так стоишь удивлена и думаешь - лучше я откажусь. Тогда мне казалось, что это какие-то скользкие ребята, поэтому не хотелось ничего принимать от них", - рассказала 24-летняя певица.

Michelle Andrade удивила пикантным признанием: я девушка - мне можно (фото)Michelle Andrade удивила пикантным признанием: я девушка - мне можно (фото)Michelle Andrade удивила пикантным признанием: я девушка - мне можно (фото)

Michelle Andrade (фото: instagram.com/mishvirmish)

А в общем, звезда с осторожностью относится к разговорам о личной жизни. В 2017 году Michelle Andrade разошлась со своим парнем - певцом Никитой Ломакиным. Пара была вместе пять лет. Однако про этот роман поп-звезда боливийского происхождения обмолвилась лишь в 2018-м. И это единственные отношения, о которых певица рассказала.

Однако недавно стало известно о том, что есть парень, который ей нравится. А вот кто он и какие между ними отношения - пока остается загадкой.

Ранее Michelle Andrade поделилась секретом стройности.

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