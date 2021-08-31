В микробикини и атласном корсете: Леся Никитюк соблазнила калейдоскопом летних образов
Леся Никитюк насыщенно и ярко провела лето. Она щедро делилась в соцсетях красочными снимками и показывала, где успела побывать. Так, Леся отдохнула в Турции, на Мадейре, в Черногории, и даже успела насладиться туризмом в родной Украине.
Попрощаться с летом 2021 Леди Ле решила, устроив показ своих самых красивых образов и демонстрируя самые запоминающие моменты сезонного отдыха в Instagram.
Леся показала свое лето в картинках – калейдоскоп из эффектных фото вышел красочным и ностальгическим . Некоторые из летних образов звезда уже демонстрировала, а какие-то ее подписчики видели впервые. Впрочем, во всех луках Леди Ле выглядела привлекательно и соблазнительно.
Леся Никитюк провела стильное и насыщенное лето (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Здесь Леся позирует в откровенном бикина цвета фуксии, позволяющем подчеркнуть все ее прелести, на другом фото – в кружевном пикантном мини и корсетном декоративном оливковом лифе выбирает фрукты, а затем показывает поклонникам как в шелковом наряде небесно-голубого оттенка рассекает на яхте.
Белый топ и трендовые шорты с мелким лавандовым принтом, фруктовый пикник с цветами на берегу моря, где Леди Ле позирует уже в черном купальнике и широкополой шляпе и ее моряцкий total white лук в мини на яхте в Киеве – это все яркий калейдоскоп незабываемых событий лета 2021 Леси.
Леся Никитюк похвасталась своими летними образами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Вот и Лето прошло", – с грустью констатировала ведущая.
Поклонники расщедрились на комплименты для Леси и заверили ее, что и в других сезонах есть своя прелесть.
- Просто сногсшибательная
- Леди Ле, ты очаровательная
- Никитюк, не соблазняй своих фанов
- Прекрасная
- Красотка, стильняшка и розумашка
- Очень красиво, а ты божественная
- Какая вы красивая
- Ух ты, какая сеньорита
- Хорошая, очень красивая, фигура прям сок. Дико сексуальная пантерка и купальники все супер
Напомним, что ранее Леди Ле выяснила отношения в сети с Алексеем Дурневым и ответила на его обидные выпады.