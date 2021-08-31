В микробикини и атласном корсете: Леся Никитюк соблазнила калейдоскопом летних образов

Леся Никитюк насыщенно и ярко провела лето. Она щедро делилась в соцсетях красочными снимками и показывала, где успела побывать . Так, Леся отдохнула в Турции, на Мадейре, в Черногории, и даже успела насладиться туризмом в родной Украине.

Попрощаться с летом 2021 Леди Ле решила, устроив показ своих самых красивых образов и демонстрируя самые запоминающие моменты сезонного отдыха в Instagram .

Леся показала свое лето в картинках – калейдоскоп из эффектных фото вышел красочным и ностальгическим . Некоторые из летних образов звезда уже демонстрировала, а какие-то ее подписчики видели впервые. Впрочем, во всех луках Леди Ле выглядела привлекательно и соблазнительно.

Леся Никитюк провела стильное и насыщенное лето (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Здесь Леся позирует в откровенном бикина цвета фуксии, позволяющем подчеркнуть все ее прелести, на другом фото – в кружевном пикантном мини и корсетном декоративном оливковом лифе выбирает фрукты, а затем показывает поклонникам как в шелковом наряде небесно-голубого оттенка рассекает на яхте.

Белый топ и трендовые шорты с мелким лавандовым принтом, фруктовый пикник с цветами на берегу моря, где Леди Ле позирует уже в черном купальнике и широкополой шляпе и ее моряцкий total white лук в мини на яхте в Киеве – это все яркий калейдоскоп незабываемых событий лета 2021 Леси.

Леся Никитюк похвасталась своими летними образами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Вот и Лето прошло", – с грустью констатировала ведущая.

Поклонники расщедрились на комплименты для Леси и заверили ее, что и в других сезонах есть своя прелесть.