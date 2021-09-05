В микротопе и кожаных шортиках: Настя Каменских заговорила о наслаждении
Настя Каменских радует поклонников не только своим творчеством, но и мотивирует их, делясь личным опытом и философией жизни. В прошлом году певица даже успела провести боткрытый 21-дневный марафон, нацеленный на трансформацию жизни и образа мышления, который научил приводят в порядок мысли, тело и оздоровиться ментально. Она регулярно рассказывает поклонникам, что позволяет ей вдохновлять, творить и наполняться энергией. А подтверждением того, что позитивное мышление дает свои плоды является цветущий вид звезды и ее жизненный настрой.
Так, в Instagram она разместила серю эффектных кадров и оставила для поклонников вдохновляющее послание.
Звезда позирует в белоснежном удобном микротопе, на верх она набросила черную атласную рубашку-оверсайз и выбрала кожаные шорты с высокой посадкой на резинке. Белая маленькая стильная сумочка-трапеция через плечо стала отличным дополнением к образу артистки. Настя сделала эффект влажных локонов на волосах и предпочла естественный макияж.
Настя Каменских показала расслабленный образ (фото: instagram.com/kamenskux)
Судя по всему, снимок был сделан во время отдыха певицы с семьей в Хорватии.
"Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой", - оставили мотивирующую и вдохновляющую подпись звезда.
Поклонник поспешили заверить Настю в ее неотразимости и искупать в клмплиментах.
- Крутая
- Шикарная
- Красивая
- Умница и красавица
- Чудесно выглядишь
- Очаровательная
- Настя, как всегда, восхитительна, пример для подражания
- Настя, Вы огонь
- Боже, какая потрясающая женщина
Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась серией эффектных "банных" фото.