ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В микротопе и кожаных шортиках: Настя Каменских заговорила о наслаждении

Новина українською →
Воскресенье 05 сентября 2021 15:42
В микротопе и кожаных шортиках: Настя Каменских заговорила о наслаждении Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских радует поклонников не только своим творчеством, но и мотивирует их, делясь личным опытом и философией жизни. В прошлом году певица даже успела провести боткрытый 21-дневный марафон, нацеленный на трансформацию жизни и образа мышления, который научил приводят в порядок мысли, тело и оздоровиться ментально. Она регулярно рассказывает поклонникам, что позволяет ей вдохновлять, творить и наполняться энергией. А подтверждением того, что позитивное мышление дает свои плоды является цветущий вид звезды и ее жизненный настрой.

Так, в Instagram она разместила серю эффектных кадров и оставила для поклонников вдохновляющее послание.

Звезда позирует в белоснежном удобном микротопе, на верх она набросила черную атласную рубашку-оверсайз и выбрала кожаные шорты с высокой посадкой на резинке. Белая маленькая стильная сумочка-трапеция через плечо стала отличным дополнением к образу артистки. Настя сделала эффект влажных локонов на волосах и предпочла естественный макияж.

В микротопе и кожаных шортиках: Настя Каменских заговорила о наслаждении

Настя Каменских показала расслабленный образ (фото: instagram.com/kamenskux)

Судя по всему, снимок был сделан во время отдыха певицы с семьей в Хорватии.

"Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой", - оставили мотивирующую и вдохновляющую подпись звезда.

Поклонник поспешили заверить Настю в ее неотразимости и искупать в клмплиментах.

  • Крутая
  • Шикарная
  • Красивая
  • Умница и красавица
  • Чудесно выглядишь
  • Очаровательная
  • Настя, как всегда, восхитительна, пример для подражания
  • Настя, Вы огонь
  • Боже, какая потрясающая женщина

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась серией эффектных "банных" фото.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Зальет дождями и похолодает до +11: где в Украине заметно посвежеет
Зальет дождями и похолодает до +11: где в Украине заметно посвежеет