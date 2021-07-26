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В микротопе и купальнике: жена Павлика продемонстрировала формы через 1,5 месяца после родов

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Понедельник 26 июля 2021 16:48
В микротопе и купальнике: жена Павлика продемонстрировала формы через 1,5 месяца после родов Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Ольвия Агаркова

Екатерина Репяхова вместе с сыночком Мишей отправилась в первое серьезное путешествие малыша – вместе с мамой и мужем Виктором Павликом она поехала на Закарпатье, где у артиста были запланированы гастроли. Так, Екатерина наслаждалась прекрасными пейзажами и много времени проводила на свежем воздухе, правда, сыночек не давал маме выспаться, но отдых это не испортило.

Попутно жена певца показала в instagram парад своих новых нарядов и засветила фигуру через 1,5 месяца после родов.

Так, Екатерина позировала в различных образах – повседневных, уютных, кэжуальных и подходящих для молодой мамы на любые случаи жизни: тельняшке и объемных комфортных шортах, кокетливом топе со шнуровкой на груди и трендовой короткой джинсовой куртке, а также джинсах прямого кроя с завышеной линией талии и ассиметричной застежкой, самом модном элементе летнего гардероба 2021 – костюме цвета фуксии свободного кроя.

Пользователи сети смогли рассмотреть фигуру молодой мамы и оценить результаты похудения после появления на свет малыша.

"Быстро сбросила. Молодец!" - отреагировала одна из подписчиц жены артиста. "Мне еще работать и работать", - самокритично уточнила Екатерина.

Она также опубликовала в разделе "сторис" фото и видео в купальнике, показав свои формы на камеру. Екатеринна отдыхает в шезлонге с чашкой напитка в руках и наслаждается солнечным днем.

В микротопе и купальнике: жена Павлика продемонстрировала формы через 1,5 месяца после родов

В микротопе и купальнике: жена Павлика продемонстрировала формы через 1,5 месяца после родов

Екатерина показала формы в купальнике (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Виктор Павлик растрогал душевным фото с маленьким сыночком на руках.

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Екатерина Репяхова Виктор Павлик
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