В микротопе и латексных лосинах: горячая именниница Дорофеева восхитила дерзким фото
Надя Дорофеева с нетерпением и замиранием ждет суперфенала "Голосу країни 2021", ведь она впервые оказалась в кресле звездного тренера и готова идти до конца со своим фаворитом. А пока Надя и ее подопечный готовятся к важному событию, у артистки появился еще один повод для радости. 21 апреля звезда празднует день рождения. В этом году ей исполнился 31 год.
По такому случаю именинница решила побаловать поклонников эффектным фото в Instagram.
Надя сидит на туалетном столике у зеркала с подсветкой. На ней – сверкающий эффектный черный ансамбль: крохотный топ без бретелей и лаексные лосины. Она дополнила дерзкий образ длинными лаковыми перчатками. Именно в таком образе Надя появилась на полуфинале Голоса країни и спели трио вместе с участниками своей команды – Сергеем Лазановским и Ильей Николаенко.
"Ну, приветики", – кокетливо поздоровалась с поклонниками именинница.
Надя поделилась жарким фото из гримерки (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Ого!" – написал муж певицы Владимир Дантес. На своей странице он показал завораживающее видео жены под водопадом и оставил трогательную подпись: "С днем рождения, моя любовь". "Котя", – ответила растроганная Надя.
Поклонники стали наперебой поздравлять звезду с праздником и оставлять для нее теплые пожелания и комплименты.
- Какая же ты красивая, наша красавица
- Ты прекрасна! С днём рождения!
- Самая красивая девушка в мире
- Пантера
- Королева
- Какая тигрица
- Кукла
- Милая девушка
Напомним, что ранее игривая Надя Дорофеева в белоснежных трусиках засветила оголенные упругие ягодицы.