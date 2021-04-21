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В микротопе и латексных лосинах: горячая именниница Дорофеева восхитила дерзким фото

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 17:38
В микротопе и латексных лосинах: горячая именниница Дорофеева восхитила дерзким фото Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева с нетерпением и замиранием ждет суперфенала "Голосу країни 2021", ведь она впервые оказалась в кресле звездного тренера и готова идти до конца со своим фаворитом. А пока Надя и ее подопечный готовятся к важному событию, у артистки появился еще один повод для радости. 21 апреля звезда празднует день рождения. В этом году ей исполнился 31 год.

По такому случаю именинница решила побаловать поклонников эффектным фото в Instagram.

Надя сидит на туалетном столике у зеркала с подсветкой. На ней – сверкающий эффектный черный ансамбль: крохотный топ без бретелей и лаексные лосины. Она дополнила дерзкий образ длинными лаковыми перчатками. Именно в таком образе Надя появилась на полуфинале Голоса країни и спели трио вместе с участниками своей команды – Сергеем Лазановским и Ильей Николаенко.

"Ну, приветики", – кокетливо поздоровалась с поклонниками именинница.

В микротопе и латексных лосинах: горячая именниница Дорофеева восхитила дерзким фото

Надя поделилась жарким фото из гримерки (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ого!" – написал муж певицы Владимир Дантес. На своей странице он показал завораживающее видео жены под водопадом и оставил трогательную подпись: "С днем рождения, моя любовь". "Котя", – ответила растроганная Надя.

Поклонники стали наперебой поздравлять звезду с праздником и оставлять для нее теплые пожелания и комплименты.

  • Какая же ты красивая, наша красавица
  • Ты прекрасна! С днём рождения!
  • Самая красивая девушка в мире
  • Пантера
  • Королева
  • Какая тигрица
  • Кукла
  • Милая девушка

Напомним, что ранее игривая Надя Дорофеева в белоснежных трусиках засветила оголенные упругие ягодицы.

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