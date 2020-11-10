В микротопе и пикантном платье: женственная Alyona Alyona поразила радикальной сменой образа

Певица показала серию элегантных образов

Alyona Alyona покорила поклонников новизной звучания и острой актуальностью своих песен и текстов, они привыкли видеть ее в имидже смелой правдолюбки в спортивной одежде, но певица доказала, что может выглядеть совсем иначе. Vogue Украина презентовал книгу, в которой собрал фотопортреты самых успешных и известных украинок из различных сфер , а одной из героинь стала именно Alyona Alyona. Рэп-исполнительница поделилась серией черно-белых фото на странице в Instagram. На снимках Alyona Alyona позировала в элегантных и женственных образах. Такой певицу еще ее поклонники не видели!

На одном из кадров Алена позирует в микротопе с глубоким вырезом, классических брюках и пиджаке. Из аксессуаров - массивная цепочка, обувь - белые лодочки на шпильке.

На втором фото певица предстала совсем другой – в длинном платье по фигуре с пикантным разрезом. Наряд Алена дополнила массивной цепочкой и браслетом из одного комплекта.

Портретный снимок артистки получился не менее эффектным, чем предыдущие. На нем можно рассмотреть интересный аксессуар – оригинальные свисающие серьги.

Alyona Alyona примеряла элегантные образы (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"Человек имеет много различных лиц ... Все привыкли вешать ярлыки и судить людей по внешности, делать выводы о том, кто они, только после того как они выглядят. Но полюбили бы вы меня, если бы в первом клипе я выглядела вот так?" - поинтересовалась Алена под фото у подписчиков.

Фолловеры рэп-исполнительницы поспешили с ответом и комплиментами. Среди них оказалось немало знаменитостей. Например, Леся Никтюк написала: "Шикарная малышка", Джамала разделила ее мнение: "Очень!"

Напомним, что ранее Alyona Alyona откровенно рассказала о своих неудавшихся романах и личной жизни.

Ранее Alyona Alyona показала фото в купальнике.