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В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 18:47
В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман в последнее время актиничает в соцсетях. Девушка стала баловать подписчиков новым контентом и эффектными аматорскими фотосетами, демонстрируя свои волнительные изгибы на камеру.

Так, домашние соблазнительные кадры появились на странице красавицы в Instagram.

20-летняя дочь звезды делает селфи в зеркале. Она позирует в коротенком белоснежном топе без белья и белых трусиках. В качестве эффектного дополнения – высокие сапоги молочного оттенка на широком устойчивом каблке. На лице девушке нет и грамма макияжа, волосы свободно расущены. В качестве аксессуаров – тоненькие жесткие золотые браслеты.

Соня демонстрирует волнительные изгибы и плоский животик с разных ракурсов.

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу

Соня побалова подписчиков горячими кадрами (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики Сони пришли в восторг от ее откровенных фото.

  • Ножки
  • Секси красотка
  • Бомба, такой красивый цветок расцвел
  • Какая же красивая
  • Ты великолепна
  • Очень горячая детка

К слову, в начале апреля Соня отдыхала с мамой, тетями и двоюродными сестрами, а также родной сестрой Сарой в ОАЭ. Вместе с певицей она устроила битву пляжных образов и позировала в бикини. Поклонники певицы артистки отметили, что Соня растет "улучшенной копией" знаменитой мамы.

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