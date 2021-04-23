В микротопе и трусиках: дочь Брежневой взорвала сеть домашним фотосетом на полу
Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман в последнее время актиничает в соцсетях. Девушка стала баловать подписчиков новым контентом и эффектными аматорскими фотосетами, демонстрируя свои волнительные изгибы на камеру.
Так, домашние соблазнительные кадры появились на странице красавицы в Instagram.
20-летняя дочь звезды делает селфи в зеркале. Она позирует в коротенком белоснежном топе без белья и белых трусиках. В качестве эффектного дополнения – высокие сапоги молочного оттенка на широком устойчивом каблке. На лице девушке нет и грамма макияжа, волосы свободно расущены. В качестве аксессуаров – тоненькие жесткие золотые браслеты.
Соня демонстрирует волнительные изгибы и плоский животик с разных ракурсов.
Соня побалова подписчиков горячими кадрами (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Подписчики Сони пришли в восторг от ее откровенных фото.
- Ножки
- Секси красотка
- Бомба, такой красивый цветок расцвел
- Какая же красивая
- Ты великолепна
- Очень горячая детка
К слову, в начале апреля Соня отдыхала с мамой, тетями и двоюродными сестрами, а также родной сестрой Сарой в ОАЭ. Вместе с певицей она устроила битву пляжных образов и позировала в бикини. Поклонники певицы артистки отметили, что Соня растет "улучшенной копией" знаменитой мамы.