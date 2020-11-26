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Мила Йовович показала первые шаги ее дочери: это видео можно смотреть бесконечно!

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 11:52
Мила Йовович показала первые шаги ее дочери: это видео можно смотреть бесконечно! Милла Йовович и Оушан (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Ольга Турчаникова

Это очень мило!

Милла Йовович показала новое видео с младшей дочерью Оушан. Причем ролик получился максимально трогательным и символичным. На нем малышка делает первые шаги. Милла сидит возле малышки, приманивая девочку к себе яркой игрушкой. И та уверенно шагает навстречу маме. "И это официально: малышка Оши теперь тоддлер", - написала Милла под видео.

Первые шаги девочки (видео: instagram.com/millajovovich)

Как мама, так и малышка выглядят отлично. Милла одета в джинсы и блузу, а Оушан - в милый наряд: нежно-персикового оттенка штаны и блузу с рюшами. В ролике видно и отца семейства - мужа Миллы Йовович, британского режиссера Пола Андерсона.

Instagram голливудской актрисы просто взорвался комментариями. Поклонники не могут налюбоваться дочерью Миллы, восхищаясь трогательной картиной. "Это самое милое, что я увидела за сегодня", "Спасибо, что делишься такими трогательными кадрами", "Первые шаги, такие смелые и сильные", "Это так прекрасно", "Боже, я плачу", - не могут остановиться фанаты.

К слову, ранее Милла демонстрировала, какой милой растет Оушан, запостив сразу несколько новых фото девочки.

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