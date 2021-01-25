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Что за милашка: Риз Уизерспун растрогала редким фото с 9-летним сыном

Новина українською → США, Понедельник 25 января 2021 21:31
Что за милашка: Риз Уизерспун растрогала редким фото с 9-летним сыном Риз Уизерспун с сыном (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Риз Уизерспун недавно показала редкое фото со своим старшим сыном - 18-летним Диконом. Снимок вызвал немалый интерес у пользователей сети. И актриса решила повторить свой успех. Теперь знаменитая блондинка решила показать, каким милым растет ее младший сын - Теннесси Джеймс Тота, которого актриса родила второму мужу 9 лет назад.

Что за милашка: Риз Уизерспун растрогала редким фото с 9-летним сыном

Младший сын актрисы (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

На фото мальчик позирует вместе со своим любимцем - псом породы лабрадор. Оба они лежат на полу, гладя в камеру Риз задумчиво. Одет сын звезды в футболку с принтом - на груди у парня красуется французский бульдог, а также джинсы. В подписи Уизерспун отметила, что пес - лучший друг Теннесси.

Что за милашка: Риз Уизерспун растрогала редким фото с 9-летним сыномЧто за милашка: Риз Уизерспун растрогала редким фото с 9-летним сыномРиз с семьей (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

В ответ она получила просто лавину приятных слов как о мальчике, так и о щенке, который, по словам пользователей сети, является лучшей породой для детей. "Мальчик и его пес", "Сплошное очарование", "Такие милые, каждый из них", "Очень мило", "Какой же он хорошенький", - пишут фолловеры 44-летней актрисы.

Напомним, Джим Тот - второй муж Риз, с которым они поженились в 2011-м году после года отношений. Ранее актриса была замужем за актером Райаном Филлиппом, с которым они прожили с 1999-го по 2008-й год. У пары есть двое детей: дочь Ава и сын Дикон.

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