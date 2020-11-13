Что за милашка! Виктория Бэкхем растопила сердца фанатов новым видео единственной дочери

Звезда радует сеть семейными фото

Виктория Бэкхем показала новое видео со своей 9-летней дочерью Харпер Севен. На нем малышка греет руки у камина, рассказывая о том, что делает, в связи в важным праздником - Днем доброты. К слову, семья всегда старается в этот день напомнить фанатам о необходимости совершать добрые поступки. В прошлом году Виктория сделала сразу несколько постов с участием не только членов семьи, но и своей рабочей команды. Каждый рассказал, что для него доброта.



Новый пост Виктории взорвал сеть (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Одета девочка как всегда просто, но со вкусом. Дочь дизайнера примерила полосатую рубашку и сафаран, которые дополнила плотными колготками и носками. Волосы ее заплетены в косички. Выглядит она как всегда по-детски мило, но в ней уже явно просматриваются повадки подростка. "Harper Seven разогревается перед завтраком! Что ты делаешь сегодня доброго?", - написала британская икона стиля под роликом.

В ответ на звездную маму посыпались комментарии, где люди не смогли не отметить, какой хорошенькой растет дочь Виктории и Дэвида. Также они восхитились, что девочка постепенно превращается из ребенка, которым ее привыкли видеть пользователи сети, в настоящую юную леди.

"Что за красивая и милая дочь", "Что за милашка", "Так мило", "Прекрасная леди Харпер", "Она просто абсолютно восхитительна", "Невероятно милая маленькая девочка и самые счастливые родители в мире!", "Моя сладкая девочка, супер! Обожаю вашу семью!", "Ох, она такая хорошенькая! Бог благословил вас всех", - пишут фолловеры Виктории.

Напомним, ранее сеть жестко раскритиковала наряды Виктории и Дэвида.

