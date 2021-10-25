Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошки

Фильм "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза выйдет на экраны весной следующего года. Но уже сейчас создатели кинокомиксов подогревают интерес поклонников подробностями грядущего перезапуска ленты о супергерое. Самая интригующая деталь - главные герои. Роль Темного рыцаря сыграет Роберт Паттинсон , а его напарницу, Женщину-кошку - Зои Кравиц . Такой тандем обещает быть грандиозным!

Сюжетная линия нового "Бэтмена" построена вокруг борьбы Темного рыцаря с серийным убийцей по прозвищу Загадочник. Как всегда, супергерой будет спасать Готэм-сити и отстаивать справедливость. Эта экранизация считается перезапуском фильмов о Бэтмене, а потому на актеров возложена особая миссия.

Трейлер фильма (видео: instagram.com/batman)

Паттинсон, которому не привыкать вживаться в роли потусторонних загадочных героев, весьма органично списался в общую картину фильма. После выхода трейлера многие фанаты даже оценили его как "идеального" Бэтмена. Да и его напарница Зои Кравиц смотрится в образе Женщины-кошки очень эффектно. Ранее актриса принимала участие в супергеройском боевике "Люди Икс: Первый класс" и двух частях фэнтези "Фантастические твари".

Но о том, удастся ли им затмить предыдущих героев, мы сможем судить только в следующем году. А сейчас предлагаем вспомнить самых ярких актрис, которые воплотили на экранах героиню комиксов Селину Кайл, или Женщину-кошку.

Джули Ньюмар (фото: amazon.com)

Ли Меривезер (фото: imdb.com)

Эрта Китт (фото: fineartamerica.com)

Мишель Пфайффер (фото: imdb.com)

Холли Берри (фото: imdb.com)

Камрен Бикондова (фото: imdb.com)

Энн Хэтэуэй (фото: imdb.com)

Зои Кравиц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)