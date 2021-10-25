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Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошки

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Понедельник 25 октября 2021 20:20
Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошки Актрисы в роли Женщины-кошки (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Фильм "Бэтмен" от режиссера Мэтта Ривза выйдет на экраны весной следующего года. Но уже сейчас создатели кинокомиксов подогревают интерес поклонников подробностями грядущего перезапуска ленты о супергерое. Самая интригующая деталь - главные герои. Роль Темного рыцаря сыграет Роберт Паттинсон, а его напарницу, Женщину-кошку - Зои Кравиц. Такой тандем обещает быть грандиозным!

Недавно в сети появился трейлер фильма, и реакция зрителей на первые кадры исключительно положительная.

Сюжетная линия нового "Бэтмена" построена вокруг борьбы Темного рыцаря с серийным убийцей по прозвищу Загадочник. Как всегда, супергерой будет спасать Готэм-сити и отстаивать справедливость. Эта экранизация считается перезапуском фильмов о Бэтмене, а потому на актеров возложена особая миссия.

Трейлер фильма (видео: instagram.com/batman)

Паттинсон, которому не привыкать вживаться в роли потусторонних загадочных героев, весьма органично списался в общую картину фильма. После выхода трейлера многие фанаты даже оценили его как "идеального" Бэтмена. Да и его напарница Зои Кравиц смотрится в образе Женщины-кошки очень эффектно. Ранее актриса принимала участие в супергеройском боевике "Люди Икс: Первый класс" и двух частях фэнтези "Фантастические твари".

Но о том, удастся ли им затмить предыдущих героев, мы сможем судить только в следующем году. А сейчас предлагаем вспомнить самых ярких актрис, которые воплотили на экранах героиню комиксов Селину Кайл, или Женщину-кошку.

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиДжули Ньюмар (фото: amazon.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиЛи Меривезер (фото: imdb.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиЭрта Китт (фото: fineartamerica.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиМишель Пфайффер (фото: imdb.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиХолли Берри (фото: imdb.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиКамрен Бикондова (фото: imdb.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиЭнн Хэтэуэй (фото: imdb.com)

Милая кошечка или злодейка: Зои Кравиц и другие актрисы в роли легендарной Женщины-кошкиЗои Кравиц (фото: instagram.com/zoeisabellakravitz)

Ранее мы писали про 8 актрис, которые впечатляюще сыграли принцессу Диану.

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