Милая, скромная девочка: Леся Никитюк вызвала фурор в сети школьным снимком
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взорвала сеть архивным фото - звезда показала, как она выглядела в юности.
На своей странице в Instagram Леди Ле опубликовала снимок из выпускного альбома 9-го класса.
Перед камерой Никитюк, которой было тогда где-то 15-16 лет, позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. На шее у будущей звезды - ниточка деревянных бус, а белокурые волосы красиво подкручены в локоны. К слову, в то время Леся также ходила с челкой.
Губы она подкрасила блеском и мило улыбается в объектив.
Леся Никитюк показала, как выглядела в 9 классе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"9-тикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не то шо зараз", - шутливо подписала фото ведущая.
Кадр вызвал настоящий фурор среди подписчиков Никитюк. Пользователи сети умиляются милой юной Лесе, многие также отметили, что сейчас она выглядит даже моложе. Менее чем за сутки снимок набрал более 2 тысяч комментариев и 225 тысяч лайков.
- Бооооже, яка краса.
- Ого! Я думала випускниця універу
- Прелесть
- Ну ви шикарна, Леся
- Красотка
- Хто хто, а Леська Нікітюк і у 9 класі богіня
- Булочка така
- Лесичка, ты совсем не изменилась
- Ну, нічого собі! Гарна така дівчинка
- З роками тільки гарнішаєш
- Ох ця челка
- Красотулька, і правильно, зараз наївною не потрібно бути
- Вже тоді блондинка
- Зараз молодше, ніж на фото
- І чого всі в 9-му класі виглядали старше чим зараз?
Напомним, ранее длинноногая Никитюк взбудоражила сеть постельными фото, на которых позировала в туфлях.