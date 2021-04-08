Милая, скромная девочка: Леся Никитюк вызвала фурор в сети школьным снимком

На своей странице в Instagram Леди Ле опубликовала снимок из выпускного альбома 9-го класса.

Перед камерой Никитюк, которой было тогда где-то 15-16 лет, позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. На шее у будущей звезды - ниточка деревянных бус, а белокурые волосы красиво подкручены в локоны. К слову, в то время Леся также ходила с челкой.

Губы она подкрасила блеском и мило улыбается в объектив.

Леся Никитюк показала, как выглядела в 9 классе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"9-тикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не то шо зараз", - шутливо подписала фото ведущая.

Кадр вызвал настоящий фурор среди подписчиков Никитюк. Пользователи сети умиляются милой юной Лесе, многие также отметили, что сейчас она выглядит даже моложе. Менее чем за сутки снимок набрал более 2 тысяч комментариев и 225 тысяч лайков.