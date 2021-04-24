Как же мило! Анастасия Приходько без макияжа очаровала family look с малышом
Анастасия Приходько, которая недавно стала мамой в третий раз, потихоньку знакомит поклонников со своим малышом - напомним, что беременность певица скрывала и рассказала о ребенке после его рождения. Артистка поделилась трогательными кадрами с новорожденным и пожаловалась на трудную "работу мамы".
Милые домашние фото Приходько опубликовала в своем Instagram.
Звезда позировала в уютном белом худи и без макияжа, держа малыша на руках и нежно прижимая его к себе. Ребенок одет в забавный белый костюмчик с ушками на капюшоне и запечатлен спиной к камере - Анастасия пока что не показывает его лицо.
Отметим, что певица до сих пор также не раскрыла пол ребенка.
Анастасия Приходько показала нежные фото с новорожденным третьим ребенком (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Оооох и ночка. Работа мамой 24\7 самая важная в мире, хотя и нелегкая. Всем мамочкам, особенно с младенцами, шлю приветы. Ну, а на сегодня у нас фемили-лук. Как вам?" - написала под кадрами Приходько.
Поклонники принялись комментировать очаровательные фото многодетной мамы.
- Какие милашки. Ох, как я переживаю, что не справлюсь, скоро дай Бог тоже стану мамой и так волнительно
- Як я вас розумію. Терпіння вам
- Ви дуже гарні
- Милота
- Как мило, и не надышаться малышом
- Нежность
- Так мило и трогательно, класс
- Заюлька манюня
Напомним, ранее Анастасия Приходько заявила о возвращении на сцену и сделала признание об украинском языке.