Такие милые! Джамала очаровала осенними фото с мужем и сыновьями
Участница "Танцев со звездами 2021", певица Джамала очаровала сеть милой и атмосферной осенней фотосессией с любимыми мужчинами - мужем Бекиром Сулеймановым и сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем.
Семейными кадрами певица поделилась в Instagram, а заодно сделала откровенное признание.
На снимках семейство запечатлено на улице в лучах солнца. Все одеты в теплые куртки, а малыши еще и в шапочки. Мальчики трогательно обнимают маму или же позируют на руках у родителей.
Джамала поделилась атмосферными осенними кадрами с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
По словам Джамалы, осенью собрать всех для выхода из дома не так-то просто - однако хорошая погода того стоила.
"Весь этот осенне-курточный вайб - не самое моё любимое. Да и вообще, сразу появляется задача повышенной сложности - собрать всем шапки, шарфы, куртки и далее по списку. И выйти по своим работам и делам. Но когда немного подсветит солнышко, все-таки жить становится легче! И все такие котики", - написала артистка.
Пользователи сети согласились со звездой и оставили ей теплые отзывы в комментариях.
- Солнце и тепла - требуют наши сердца!
- Счастливые
- Так, це таке життя мами
- Красавцы! Дети - благословение от бога
- Дітки - це Божий дар!!!! Хоч і правда тяжко їх зібрати до кучі всі куртки і шапки...знаю з власного досвіду, у мене 7 діток і для мене це тяжкий "квест" перехід з літа на зиму і навпаки....
- Какие же вы милые!
Ранее мы писали о том, что судья шоу Влад Яма высказался о конфликте с Джамалой и номерах Melovin'а на "Танцах со звездами 2021".