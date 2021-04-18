Такие милые! Юрий Горбунов показал, как смотрит мультики с сыном

Известный шоумен Юрий Горбунов обожает своего сына Ивана и старается проводить с мальчиком как можно больше времени. Они вместе занимаются йогой, колесят на машине и увлекаются раскрасками . А на новом совместном фото ведущий с удовольствием согласился посмотреть с малышом мультики.

В своем Instagram Горбунов поделился милым фото, на котором они с сыночком сидят на диване в обнимку и внимательно наблюдают за происходящим на экране.

На Юрии - джинсы и черная рубашка, а маленький Ивасик, как мальчика называют в семье, одет в синие фтуболку и шорты. Он нежно прильнул к папе, а тот крепко его обнимает.

Кадр сделан сбоку и сверху - вероятно, мамой Катей Осадчей.

Юрий Горбунов показал, как провел выходной с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездные супруги пока что не готовы показывать сына публике, поэтому на всех фото мальчик появляется со спины или сбоку.

"Тату, ти не хочеш зі мною мультики подивитись? Звичайно хочу! Тільки не спати", - подписал фото Горбунов.

Пользователи сети растрогались нежному снимку и отметили, что Юрий очень хороший и заботливый папа.