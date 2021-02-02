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Он такой милый! Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо единственного сына

Новина українською → США, Вторник 02 февраля 2021 19:01
Он такой милый! Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо единственного сына Роузи Хантингтон-Уайтли и Джек (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой в 2017-м году. Модель родила своему возлюбленному Джейсону Стетхэму сына Джека Оскара. Пара оказалась весьма скрытной, так ни разу толком и не показав лицо малыша. Ребенок часто появляется в блоге мамы снятым со спины или отвернутым. И вот наконец молодая мама решила продемонстрировать миру сына во всей красе.

Он такой милый! Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо единственного сынаДжек - копия мамы (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи запостила очередное милое и стильное фото, на котором главным героем стал Джек. Ребенок сидит на диване, практически "утонув" в огромной куртке. Из капюшона выглядывают только огромные глаза, который с интересом наблюдает за мамой. Внешне ребенок весьма похож на саму модель, как не раз отмечали пользователи сети.

Он такой милый! Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо единственного сынаМалыш обожает стильные наряды (фото: instagram.com/rosiehw)

"Счастливого понедельника!", - написала Роузи. В ответ мама и ее ребенок получили массу комплиментов: "Как же это мило", "С нетерпением жду возможности позаимствовать его куртку, пока он не вырастет в ней", "Блестяще", "Заставил меня улыбнуться. Не заметил глаз", "Очаровательный", "Он такой милый, Роузи"…

Напомним, ранее Хантингтон-Уайтли рассказывала фанатам, что Джек растет очень любвеобильным и уже даже нашел себе девушку.

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