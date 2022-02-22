В мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильма

Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус представила яркий образ от Chanel на премьере своего нового фильма "Официальный конкурс". Презентация состоялась на днях в Мадриде.

Фото с презентации актриса сама поделилась в своем Instagram.



Драма "Официальный конкурс", в которой актриса сыграла вместе с Антонио Бандерасом, в скором времени появится на экранах.

Для презентации Пенелопа выбрала наряд от Chanel: сиреневое миниплатье с монограммой бренда знаменитость дополнила черными босоножками на каблуке. Наряд дополнили кольца-серьги и мини-сумка, формой напоминающая сердечко.

Актриса восхитила поклонников своим изящным нарядом (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)