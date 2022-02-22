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В мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильма

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 13:09
В мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильма Пенелопа Крус восхищает своей красотой (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всемирно известная испанская актриса Пенелопа Крус представила яркий образ от Chanel на премьере своего нового фильма "Официальный конкурс". Презентация состоялась на днях в Мадриде.

Фото с презентации актриса сама поделилась в своем Instagram.

В мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильмаВ мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильма
Драма "Официальный конкурс", в которой актриса сыграла вместе с Антонио Бандерасом, в скором времени появится на экранах.

Для презентации Пенелопа выбрала наряд от Chanel: сиреневое миниплатье с монограммой бренда знаменитость дополнила черными босоножками на каблуке. Наряд дополнили кольца-серьги и мини-сумка, формой напоминающая сердечко.

В мини от Chanel и на каблуках: Пенелопа Крус демонстрирует яркий лук на премьере нового фильма

Актриса восхитила поклонников своим изящным нарядом (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

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