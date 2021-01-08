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Мини-платье и гольфы: Кортни Кардашьян в эффектном образе демонстрирует идеальные ноги

Новина українською → Пятница 08 января 2021 21:33
Мини-платье и гольфы: Кортни Кардашьян в эффектном образе демонстрирует идеальные ноги Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)
Автор: Lite

Кортни Кардашьян - старшая из знаменитых сестер - наравне с ними ведет свой блог, активно выкладывая в сеть как семейные фото, так и образы на выход. 41-летняя знаменитость не отказывает себе в соблазнительных нарядах, всегда готовая продемонстрировать свое тело. При этом она выглядит стильно и невычурно. Подтверждением тому стал очередной пост Кортни.

Мини-платье и гольфы: Кортни Кардашьян в эффектном образе демонстрирует идеальные ногиМини-платье и гольфы: Кортни Кардашьян в эффектном образе демонстрирует идеальные ногиНовый образ Кортни (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Кортни примерила мини-платье с эффектным ремнем на талии и крупным бантом сбоку. Оно отлично подчеркнуло стройные ноги звезды, а высокие черные гольфы только усилили секси-эффект. Кортни обула босоножки на высоком каблуке, сделала ярко-красный маникюр и вечерний макияж. А завершила все идеальная укладка.

"Кроваво-красный", - написала Кортни, позируя в комнате, залитой красным светом. Выглядит звезда сногсшибательно, за что получила массу комплиментов от преданных фанатов. К слову, на странице звезды в сети Instagram болем 100 миллионов поклонников.

Ранее мы писали, что стильный и жаркий образ продемонстрировала еще одна из сестер - Хлое Кардашьян.

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