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В мини и сетчатых колготах: Джамала поразила экстравагантным внешним видом и новой ролью

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Четверг 25 ноября 2021 15:38
В мини и сетчатых колготах: Джамала поразила экстравагантным внешним видом и новой ролью Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Ольвия Агаркова

Джамала недавно вернулась из романтического путешествия с мужем Бекиром сулеймановым по Италии. Певица успела изучить местные достопримечательности и засветиться в эффектных образах. И вот, прилетев в Киев, она с головой ушла в светскую жизнь в прямом и переноном смысле. Звезда стала приглашенной ведущей одноименной программы. Джамала основательно подготовилась к новой роли. Она встретила звездных гостей на премьере нашумевшего фильма "Дом Гуччи" и покрасовалась в экстравагантном наряде.

Фото певица поделилась в Instagram.

Джамала надела маленькое черное платье оригинального кроя с необычными элементами декора – оригинально скроенная ассиметричная линия декольте, пикантно обнаженное плечо, крупный пояс-бант на линии талии. Она дополнила экстравагантный лук сетчатыми колготами и замшевыми полусапожками на каблуке.

В мини и сетчатых колготах: Джамала поразила экстравагантным внешним видом и новой ролью

Джамала покрасовалась в неординароном наряде (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отдельного внимания заслуживают броские аксессуары: массивная цепь с огромной подвеской в виде фигуры человека и аккуратные серьги-кольца.

Макияж звезды был праздничным, но не кричащим – персиково-розовые блестящие шимерные тени, широкие стрелки и помада нюдового оттенка.

В мини и сетчатых колготах: Джамала поразила экстравагантным внешним видом и новой ролью

Джамала не боитьясмелых аксессуаров (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Як піти в кіно на прем‘єру "Дім Ґуччі" і не подивитись її? Дуже просто, бути запрошеною ведучою "Світського життя". Це було неймовірно! Дуже прикольний досвід. Веселе спілкування з найкрутішими модниками. Так незвично ставити незручні питання колегам, але сьогодні call me Katya", - написала взволнованная звезда.

Поклонникам очен понравился образ Джамалы , а в еще больший восторг они пришли от того, что вскоре смогут увидеть певицу в роли ведущей. Некоторые решили, что она способна оставить серьезную конкуренцию Кате Осадчей.

  • Очень классно выглядите
  • Королевишна
  • Шикарная
  • Джамала молодец. Ни разу не видела, что она выставляет себя в голом виде
  • Супер красива і дуже класний look! Виглядаєте бомбезно
  • Ты прекрасна
  • Дуже класно виглядаете! Серйозна конкуренцiя Катi

Напомним, что ранее Джамала не сдержала эмоций после подъема на Везувий.

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