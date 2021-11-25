В мини и сетчатых колготах: Джамала поразила экстравагантным внешним видом и новой ролью

Джамала недавно вернулась из романтического путешествия с мужем Бекиром сулеймановым по Италии. Певица успела изучить местные достопримечательности и засветиться в эффектных образах. И вот, прилетев в Киев, она с головой ушла в светскую жизнь в прямом и переноном смысле. Звезда стала приглашенной ведущей одноименной программы. Джамала основательно подготовилась к новой роли. Она встретила звездных гостей на премьере нашумевшего фильма "Дом Гуччи" и покрасовалась в экстравагантном наряде.

Джамала надела маленькое черное платье оригинального кроя с необычными элементами декора – оригинально скроенная ассиметричная линия декольте, пикантно обнаженное плечо, крупный пояс-бант на линии талии. Она дополнила экстравагантный лук сетчатыми колготами и замшевыми полусапожками на каблуке.

Джамала покрасовалась в неординароном наряде (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отдельного внимания заслуживают броские аксессуары: массивная цепь с огромной подвеской в виде фигуры человека и аккуратные серьги-кольца.

Макияж звезды был праздничным, но не кричащим – персиково-розовые блестящие шимерные тени, широкие стрелки и помада нюдового оттенка.

Джамала не боитьясмелых аксессуаров (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Як піти в кіно на прем‘єру "Дім Ґуччі" і не подивитись її? Дуже просто, бути запрошеною ведучою "Світського життя". Це було неймовірно! Дуже прикольний досвід. Веселе спілкування з найкрутішими модниками. Так незвично ставити незручні питання колегам, але сьогодні call me Katya", - написала взволнованная звезда.

Поклонникам очен понравился образ Джамалы , а в еще больший восторг они пришли от того, что вскоре смогут увидеть певицу в роли ведущей. Некоторые решили, что она способна оставить серьезную конкуренцию Кате Осадчей.