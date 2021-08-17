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Мини-шорты и откровенное боди: 22-летняя дочь Джонни Деппа демонстрирует точеную фигуру

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Нью-Йорк, Вторник 17 августа 2021 22:22
Мини-шорты и откровенное боди: 22-летняя дочь Джонни Деппа демонстрирует точеную фигуру Лили-Роуз Депп (фото: instagram.com/lilyrose_depp)
Автор: RBC.UA

Модель и актриса Лили-Роуз Депп стала главной персоной светских хроник по всему миру. Все благодаря своей стройной фигуре, а еще - желанию ее демонстрировать с помощью откровенной одежды.

Девушка отправилась на прогулку по Нью-Йорку, попав в объективы папарацци.

Дочь знаменистой французской певицы и актрисы Ванессы Паради и голливудского актера Джонни Деппа похожа на обоих родителей. От отца она получила точеные скулы и нос, от матери - глубокий взгляд, чувственные губы, безупречную осанку и стройную фигуру. Стоит девушке появиться на публике, как все внимание приковано к ней. И в этот раз все вышло именно так.

Мини-шорты и откровенное боди: 22-летняя дочь Джонни Деппа демонстрирует точеную фигуруМини-шорты и откровенное боди: 22-летняя дочь Джонни Деппа демонстрирует точеную фигуруМини-шорты и откровенное боди: 22-летняя дочь Джонни Деппа демонстрирует точеную фигуруЛили-Роуз Депп (фото: скрин instagram.com/lilyrose_holland; instagram.com/gossipdepp)

Лили-Роуз отправилась на прогулку, надев простые вещи, которые наверняка есть в гардеробе любой городской девушки. Джинсовые мини-шорты, а также фиолетовое боди на тонких бретельках, надетое прямо на голое тело, сделали ее стройную фигуру просто миниатюрной. Дополнили образ светлые кроссовки, которые она обула с носками, а также узкие солнцезащитные очки. Волосы юная звезда распустила, а от макияжа практически полностью отказалась. И выглядела при этом просто обворожительно!

Позже девушка была замечена в компании друзей за столиком кафе, которые даже выложили совместные снимки с ней. А вот сама она не спешит делиться фото в своем блоге.

Также на днях сеть покорила Белла Хадид, примерив "дырявое" боди и широкие джинсы.

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