Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью
Голливудская актриса Эмбер Херд, о которой мир в последние годы слышал чаще всего из-за ее скандальных отношений с Илоном Маском и с Джонни Деппом, теперь не так часто радует поклонников новостями.
То, что у актрисы появилась дочь от суррогатной матери, стало известно еще в прошлом году. Но, тем не менее, актриса не спешит делиться фото малышки.
На днях Эмбер наконец-то порадовала фанатов долгожданным снимком: актриса показала дочку в своем Instagarm.
Правда, лица подросшей дочери актрисы, Уны Пейдж, все равно рассмотреть не удастся, видно только, что малышка - светловолосая, как и ее мама. Эмбер показала дочь со спины и подписала: "Мини-я".
После громких скандалов и судебных процессов от Эмбер мало что слышно (фото: instagram.com/amberheard)
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