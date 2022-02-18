Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

Голливудская актриса Эмбер Херд, о которой мир в последние годы слышал чаще всего из-за ее скандальных отношений с Илоном Маском и с Джонни Деппом, теперь не так часто радует поклонников новостями.

То, что у актрисы появилась дочь от суррогатной матери, стало известно еще в прошлом году. Но, тем не менее, актриса не спешит делиться фото малышки.