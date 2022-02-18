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Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 15:09
Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью Малышка Эмбер заметно подросла (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: Татьяна Турчаникова

Голливудская актриса Эмбер Херд, о которой мир в последние годы слышал чаще всего из-за ее скандальных отношений с Илоном Маском и с Джонни Деппом, теперь не так часто радует поклонников новостями.

То, что у актрисы появилась дочь от суррогатной матери, стало известно еще в прошлом году. Но, тем не менее, актриса не спешит делиться фото малышки.

На днях Эмбер наконец-то порадовала фанатов долгожданным снимком: актриса показала дочку в своем Instagarm.

Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

Правда, лица подросшей дочери актрисы, Уны Пейдж, все равно рассмотреть не удастся, видно только, что малышка - светловолосая, как и ее мама. Эмбер показала дочь со спины и подписала: "Мини-я".

Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

Мини-я: Эмбер Херд показала редкое трогательное фото с дочерью

После громких скандалов и судебных процессов от Эмбер мало что слышно (фото: instagram.com/amberheard)

Раньше мы писали, что Моника Беллуччи украсила обложку Schön! и призналась в любви итальянской актрисе.

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