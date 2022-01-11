Минус 12 кг: Джамала раскрыла секреты своего впечатляющего похудения

Год назад Джамала стала мамой во второй раз, после чего серьезно взялась за свою фигуру . Певица поставила цель похудеть на 10 килограммов и обратилась за помощью к диетологу, который составил для нее индивидуальную диету. Спустя 12 месяцев звезда решила поделиться результатами и раскрыла секреты своего похудения.

В своем Instagram -аккаунте артистка призналась, что за год смогла снизить вес на 12 килограммов.

"Я начала в весе 69. Новые правила привели меня к отметке в 57 кг (кстати, мой студенческий вес)", – похвасталась Джамала.

После новогодних праздников отметка на весах увеличилась на 2 килограмма, но певица собирается вернуться к прежней цифре. Она также выложила несколько фото, демонстрируя постройневшие формы.

Исполнительница поделилась, что ей удалось не только сбросить вес, но и удерживать показатели, а это даже сложнее.

"Преимущественно все диеты заканчиваются срывом. Часто килограммы, даже после классного результата, не только возвращаются, но и множатся. Я на берегу решила, что меня раздражает слово диета, поэтому лишний раз его избегала. Что же со мной произошло за это время? Мне удалось не только сбросить вес, но и зафиксировать его. В то же время я себе ничего не запрещала. Просто глобально изменила отношение к питанию", - отметила Джамала.

Артистка поделилась секретами стройности и рассказала, как держит балас между осознанным питанием и удовольствием от еды.



"Сегодня, если мне хочется (а мне постоянно хочется) пиццу, пасту, бургер, я ем их, но в первой половине дня. Идеальное комбо мясо + тесто? В первой половине дня. Торт? Велкам, до 14 часов. Утро всегда начинаю с двух яиц, половинки авокадо, хлебца с безлактозным сыром Филадельфия, огурца и кофе без молока и сахара. Я приучила себя любить Цезарь без сухарей и соуса. И шоколад 75%. Конечно, хочу эклер, но наслаждаюсь альтернативой", - поделилась мама двоих детей.

При этом спортом артистка не занимается, но в целом довольно активна.

"После "Танцев со звездами" и сезона концертов я не занимаюсь спортом. Спорта - ноль. Поэтому и в питании стараюсь меньше себе позволять. Но я очень активна, просто поверьте, Плюс одно новое правило: не трачу энергию - не компенсирую ее едой", - добавила она.



Также Джамала раскрыла главную проблему худеющих и дала совет.



"Мое непрофессиональное мнение, что мы набираем после окончания диет, ведь возвращаемся к старому. Главный вывод - важно держать баланс вредного и полезного", - считает певица.

Звезда опубликовала свою диету, которую ей составила известный диетолог Наталья Самойленко на основе анализов Джамалы.

Джамала рассекретила свою диету для похудения (фото: instagram.com/jamalajaaa)