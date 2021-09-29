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Мишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для Playboy

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 11:46
Мишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для Playboy Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Марина Настевич

Украинская поп-певица и новая ведущая шоу "Орел&Решка. Земляне" Мишель Андраде снялась для известного мужского глянца Playboy Ukraine. Поклонники пришли в восторг от горячих кадров 24-летней артистки.

Снимки из откровенного фотосета она разместила на своей странице в Instagram.

Мишель предстала в черных кожаных брюках и куртке, надетых на голое тело. Певица эффектно позировала, засветив пышную грудь - на одном из кадров она и вовсе полностью оголила ее, прикрыв лишь наклейками на сосках.

Кроме того, исполнительница распустила выкрашенные в розовый волосы и сделала мокрый эффект, а также нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию! Обожаю девушек, с которыми посчастливилось поработать, девочки, вы огонь! И да, это для Playboy", - подписала пикантные кадры Андраде.

Мишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для PlayboyМишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для PlayboyМишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для PlayboyМишель Андраде сверкнула пышной грудью в горячей фотосессии для Playboy

Мишель Андраде ошеломила пикантными фото для мужского глянца (фото: instagram.com/mishvirmish)

Подписчики оценили жаркий образ Мишель и засыпали ее комплиментами. Хотя нашлись и такие, кому фото показались слишком уж откровенными.

  • Я от Вас такого не ожидала. Я думала Вы порядочная девушка. Жаль!
  • А девочка созрела
  • Да уж... Демоны сожрали Чистоту...
  • Мишка, это пожар
  • Вааау это слишком горячо
  • Ты юная поджигательница. Пожар получился что надо
  • Срамотень
  • Ты просто великолепна
  • Вас Каменских укусила?
  • Это так горячо
  • Повзрослела, что тут скажешь

Напомним, ранее Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап.

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Мишель Андраде
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