Мишина и Эллерт после объявления о расставании засветились в Крыму, но отдыхают с другими
Ксения Мишина на днях расстроила поклонников – она объявила об окончательном разрыве с избранником Александром Эллертом, а также закрыла комментарии под постом с печальным известием в соцсети. Примечательно, но и автор "Квартала 95", и актриса сейчас находятся в Крыму, откуда родом звезд "Крепостной" и где живут ее родители, но отдыхают молодые люди теперь порознь.
Судя по Instagram Ксении и Александра, они решили проввести время на крымском побережье с толком.
Кроме того, вместе с Эллертом также отдыхают и его родители. Автор "Квартала 95" устроил им морскую прогулку. Также Эллерт отправился на обзорную экскурию и посмотрел достоприечательности Ялты ( в частности, знаменитое Ласточкино гнездо), Воронцовский парк и дворец, храм Воскресения Христово в Форосе, а ткже поднялся на Ай-Петри. "Немного кружится голова", - рассказал о своих ощущениях Саша.
Александр посмотрел достопримечательности Крыма
В это время Ксения релаксирует с подругами. Она надела слитный черный купальник известного бренда и отправилась на пляж. Вместе с собой взяла сыночка Платона, который отдыхает вместе с мамой.
Александр устроил родителям моркой экстрим
"Познание и осознание себя в кругу других женщин. Терапия. Встреча. Встреча с собой. Со своей женской сутью", - подписала фото с близкими людьми актриса.
Ксения отдыхает в компании подруг
К слову, часть поклонников пары не верит в их разрыв – они надеятся, что Ксения и Александр найдут общий язык. Некоторые и вовсе предположили, что актриса и шоумен расписались, но держат это в тайне и интригуют общественноть, привлекая внимание громкими заявлениями.
Примечательно, что ранее актриса и автор "Квартала 95" набили на ногах парные тату в знак своей любви.