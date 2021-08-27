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Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: "давай фото с Сашей"

Новина українською →
Кипр, Пятница 27 августа 2021 13:38
Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: "давай фото с Сашей" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина после насыщенных трудовых будней релаксирует на Кипре. С собой на отдых она взяла сына Платона, но поклонники подозревают, что вместе с актрисой полетел и победитель "Холостячки" Александр Эллерт. А особо внимательные даже заметили его в фотоблоге звезды "Крепостной", правда, та быстро удалила короткое видео. В пользу версии о том, что Ксения и Александр отдыхают вместе, свидетельствует и тот факт, что после прибытия актрисы в отель, Александр перестал постить актуальный контент и ограничивается лишь архивными фото. А вот победительница "Танцев со звездам", наоборот, щедро делится красочными кадрами с отдыха.

Она опубликовала в Instagram яркое фото в купальнике, сделанное во время заплыва в лазурной воде.

На Ксении – слитный черный купальник, подчеркнувший ее волнительные изгибы. Она прикрыла глаза и свободно плывет на спине, подставив лицо солнечным лучам.

"Как же важно давать себе отдых. Тотальное расслабление. Просто не делать ничего. Быть никем. Раствориться в моменте. Не решать, не играть, не беспокоиться. А лежать, наблюдать и успокоиться. Порой это очень сложно. Привычка все контролировать частенько берет верх", - призналась она.

Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: &quot;давай фото с Сашей&quot;

Ксения релаксирует на Кипре (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники оценили не только сам кадр, но и вновь принялись обсуждать тему воссоединения Саши и Ксюши.

  • Красиво Саша фотографирует
  • Ракурс выше ее сына, очевидно, фотку делал Эллерт
  • Вай, какой красивый снимок, какой прекрасный у Вас фотограф
  • Давайте фото с Сашей
  • Какая кайфовая фотография

Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: &quot;давай фото с Сашей&quot;

Ксения показала точеные формы в слитном купальнике (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кстати, парочку застукали в аэпропорту. Якобы то самое удаленное вовремя видео Мишиной из "сторис" разлетелось по группам, пабликам соцсетях и каналам. На кадрах видно, как мужчина, очень похожий на Эллерта, провожает Ксению в аэропорту, но вот полетел он с возлюбленной или нет – неизвестно.

Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: &quot;давай фото с Сашей&quot;

Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: &quot;давай фото с Сашей&quot;

Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: &quot;давай фото с Сашей&quot;

Мишина в купальнике восхитила волнительными изгибами и подогрела интригу: &quot;давай фото с Сашей&quot;

Ксению и Александра застукали в аэропорту вместе ( скриншот: youtube.com)

Напомним, что во время отдыха в Крыму в июле, Мишина резко заявила о разрыве отношений с Эллертом.

Но на годовщину знакомства пары автор "Квартала 95" приготовил для актрисы видеопоздравление, а она в этот же день похвасталась охапкой роз в свой рост якобы от тайного дарителя.

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