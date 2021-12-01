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Мишина призналась, помирится ли она с Эллертом и высказалась об Огневич на "Холостячке 2"

Новина українською →
Среда 01 декабря 2021 13:38
Мишина призналась, помирится ли она с Эллертом и высказалась об Огневич на "Холостячке 2" Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Ольвия Агаркова

Первая "холостячка" страны, актриса Ксения Мишина недавно сообщила, что рассталась с победителем реалити Александром Эллертом – мужчина подтвердил слова звезды, что расстроило поклонников пары. Так, ее последовательницей стала певица Злата Огневич, которая уже в эту пятницу, 3 декабря сделает свой финальный выбор на глазах у всей Украины.

Мишина же решила рассказать в YouTube-шоу "Еда Дурнева", чем отличается сезон проекта с ней от реалити с артисткой, а также заявила, кого рассматривали на роль второй холостячки.

Если в первом сезона Мишина была единственной претенденткой, то для второго проводился кастинг.

Ксения отметила, что Злата Огневич могла бы не стать "Холостячкой", ведь на эту роль рассматривали экс-"ВИА Гру", певицу Мишу Романову.

Также актриса отметила, что Огневич получает щедрые презенты от мужчин, которые на порядок дороже подарков, которые дарили ей. По словам Мишиной, ее последовательница якобы получает золото и бриллианты, а также ей оказывают особые знаки внимания.

"Мужчины подготовленные. На вертолетах прилетают, огромные букеты цветов дарят", - перечислила подарки-впечатления для певицы Ксения.

Актриса рассказала и об отношениях с Эллертом сейчас. "Мы с ним расстались", - подтвердила Ксения. На вопрос Дурнева, помирятся ли экс-влюбленные, Мишина заявила: "Вряд ли".

Напомним, что ранее Ксения Мишина обратилась к сетевым критикам и ответила на их выпады.

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