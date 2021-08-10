Мишина рассказала об одинокой жизни, Лобода выдала любимого: топ громких новостей недели

Летние будни приносят в жизнь звезд много приятных мгновений, которыми они щедро делятся с поклонниками. А иные, напротив, переживают непростой период. Как бы там ни было, без громких заявлений и интриг не обходится.

Ксения Мишина призналась, как переживает одиночество

Ксения Мишина не так давно окончательно порвала отношения с юмористом Александром Эллертом. Звезда шоу "Холостячка" вновь обрела статус свободной женщины. И решила честно делиться своими состояниями, не приукрашивая событий. Оказалось, актрису не обошло стороной чувство одиночества. Но если раньше она опасалась его, боясь утонуть в воспоминаниях и рефлексии, то теперь поняла - это состояние идеально, чтобы найти себя.

Ксения Мишина порассуждала об одиночестве (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободен. Я так рада узнать и обожать эту часть себя", - написала звезда "Крепостной" в своем блоге.

По словам актрисы, она сейчас чувствует себя абсолютно спокойно и гармонично. Что, к тому же, хорошо сказывается на творчестве.

Слава Каминская воссоединилась с экс-мужем

Певица, которая уже давно рассталась со своим мужем Эдгаром Каминским, периодически радует фанатов общими встречами. Несмотря на то что разошлась пара достаточно скандально, бывшие возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения. В первую очередь, ради общих детей.

Слава и Эдгар с детьми на отдыхе (фото: instagram.com/babaslavka)

На днях семья воссоединилась на отдыхе в Одессе. Причем сама Слава, по своему обыкновению, решила заинтриговать фанатов, скрыв лицо своего спутника. Но Эдгар быстро развеял ауру тайны, запостив у себя в Instagram фото из той же локации. Многочисленные поклонники пары засыпали их приятными словами, а также признались, что не узнать мужчину было просто невозможно.

Светлана Лобода выдала любимого

Лобода редко говорит о личной жизни. Имя своего любимого мужчины она тщательно скрывает. И вот в одном из недавних интервью певица выдала много личных тайн. Так, звезда рассказала, что живет с детьми в доме у моря в европейской стране. А рядом с ней и ее любимый мужчина. По словам певицы, она хочет родить ему сына, поскольку девочек в ее окружении хватает. Именно из-за этого она и побаивалась вакцинироваться.

Светлана Лобода с дочерью (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети - мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома - у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 - все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", - рассекретила некоторые подробности из личной жизни Светлана.