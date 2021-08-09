Мишина после разрыва с Эллертом заговорила об одиночестве: "боялась этого момента"

Ксения Мишина не так давно объявила об окончательном расставании с возлюблюленным Александром Эллертом. Стоит отметить, что пара вместе отдохнула в Крыму, откуда актриса родом, там же отгуляла ее день рождения, даже сделала небольшие знаковые парные тату. И вот, как гром среди ясного неба, Ксения заявила, что они с Алексадром больше не вместе и на вопросы об отношениях с экс-возлюбленным отвечать отказалась.

Она опубликовала эффектное фото топлес со спины. Капли стекают по коже, мокрые волосы и глубокий, будто случайно брошенный, взгляд через плечо придает снимку особый шарм и атмосферность.

В подписи она порассуждала на тему одиночества. Это состояние не имеет равнодушных - кто-то стремительно бежит от него и "старается заткнуть любую секунду общением", ведь опасается остаться наедине с собой.

Ксения Мишина порассуждала о ресурсности одиночества (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения отметила, что раньше также боялась одиночества и избегала его. Но все изменилось.

"Чем больше в моей жизни становилось людей, которые давали мне искреннюю любовь, не обязательно ко мне, к природе, Богу, другим, тем легче становилось переживать эти моменты. Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", - отметила Мишина.

По ее мнению, одиночество страшит лишь тех, кто "настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду", а также, если человек разуверился и уже не надеется на то, что "когда-либо еще встретишь кого-то из своей стаи, того кто пахнет близостью и интересной беседой".

Ксения призналась, что больше не боится одинчества (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса убеждена, что именно в одиночестве рождается творчество.

"В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь. Но все же, именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободен. Я так рада узнать и обожать эту часть себя", - поделилась личными наблюдениями и выводами звезда "Крепостной".

К слову, сейчас актриса задействована съемках масштабного шоу "Україна має талант" - она стала леном жюри любимого украинцами проекта. Для этого актриса принялась за интенсивное изучение украинского языка и решила весь контент делать только украиноязычным.