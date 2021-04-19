Мишина возвращается в Украину на фоне слухов о разрыве с Эллертом: все в предвкушении

Экс-Холостячка Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт не на шутку всполошили поклонников – в сети заговорили о разрыве романтичной и влюбленной пары. Слухи подогрело и то, что актриса удалила все личные фото с любимым и отписалась от него в соцсети. На личные вопросы ни Ксения, ни Александр пока не отвечают, зато Мишина, которая улетала на съемки в Хорватию, объявила о возвращении в Украину и поделилась впечатлениями и инсайтами от поездки.

На странице в Instagram актриса рассказала о знаковом для себя проекте, в котором приняла участие и приоткрыла завесу тайны, о чем же будет новая киноработа.

Мишина отметила, что для работ за границей ей необходимо было в кратчайшие сроки выучить иностранный язык. И поначалу эта задача казалась трудновыполнимой. Но все сложилось наилучшим образом, чему Ксения очень довольна.

Также она рассказала о городе, где проходит съемка. К слову, на днях в Хорватию на машине приезжал и Александр и также постил в соцсетях виды хорватского Осиека. А вот удалось ли влюбленным помириться, пока неизвестно.

⠀

"Прекрасный город Осиек, скромный, уютный, европейский. Холодно! Вы уже в курсе, что не терплю холод, не позволяет мне достаточно наслаждаться, но все же ценность такого опыта для меня невероятна! Скоро отснимем часть в Хорватии и переместимся в родной Киев!" - заявила о возвращении домой Мишина.

Ксения Мишина показала фото со съемок нового фильма (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Также актриса сообщила, что это ее второй по счету съемочный опыт в Европе и раскрыла детали нового кинопроекта.

"Это история, основанная на реальных событиях про торговлю малолетними девочками среди наших стран. Поэтому часть этого кино будет снята на нашей территории. Все готовятся, все в предвкушении", - написала Мишина.