Мишина высказалась об участницах "Холостяка", Полякова - о скандалах с мужем: топ громких новостей недели

На этой неделе весь мир обсуждал не только скандальное интервью Меган Маркл. Не меньше шума наделали выяснения отношений Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. А в украинском шоу-бизнесе выделились своими высказываниями Оля Полякова и Ксения Мишина.

Ксения Мишина высказалась об участницах нового "Холостяка"

Знаменитая актриса Ксения Мишина, известная также по шоу "Холостячка", не смогла сдержать эмоций по поводу участниц реалити "Холостяк", которое стартовало совсем недавно. К сожалению, в девушках Ксения отметила далеко не положительные качества. Конкуренция, по мнению Мишиной, привела к тому, что они опустились до грубости, насмешек, лицемерия и хамства.

"Да, это реалити-шоу и я знаю, насколько там сложно. Но как все же заметно, что в сердцах многих женщин жуткая конкуренция, незащищенность, беспросветность. И мне жаль. Я хочу чтобы мы, женщины, становились добрее. Мы все по сути - сестры! Большой женский круг! И я уверена, даже в таких сложных условиях когда-нибудь другие 30 украинок смогут красиво преподносить себя, даже конкурируя и претендуя на одного приятного холостяка", - написала звезда в своем блоге.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Оля Полякова рассказала о скандалах с мужем

Оля Полякова - личность весьма скандальная. Певица успела поконфликтовать со многими коллегами, включая Тину Кароль и Камалию. Но оказывается, в жизни она также весьма не сдержанная. Не так давно Оля разоткровенничалась в рамках программы Слава+ на YouTube-канале Люкс ФМ. Полякова призналась, что с мужем она первое время очень часто скандалила, потому что не могла жить без невротических отношений. Энергию, которая бурлила в ней, она не могла выпустить на сцене, что приводило к битью посуды, крикам и даже побоям. Как призналась Оля, спасло семью только спокойное отношение мужа к ее характеру и "перевоспитание". "Когда я пришла, а чашка стоит $70, а я набила не знаю на сколько, я перестала бить посуду. И так потихонечку стала нормальной. И, конечно же, у меня появилась сцена, где я могла отдать всю свою энергию", - отметила Оля.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на грани разрыва

На днях мир всколыхнула новость - одна из самых крепких пар мирового шоу-бизнеса: певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес расстались. Причиной тому якобы стала измена Алекса с участницей американского реалити-шоу Мэдисон ЛеКрой, а также недопонимание в паре. Оказывается, влюбленные даже обратились к психологу. Позже они дали комментарий для прессы, заявив, что "все сообщения о разрыве неточные, и они все еще пытаются их спасти". Также источник сообщил, что никакая третья сторона в этом не замешана, а значит, слухи об измене сильно преувеличены. Напомним, пара планировала пожениться еще в прошлом году, но из-за пандемии церемонию пришлось отложить.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на грани разрыва (фото: instagram.com/jlo)