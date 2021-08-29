Мишину и Эллерта внезапно застукали на свадьбе: актриса словила букет невесты

Ксения Мишина и Александр Эллерт совершенно запутали поклонников – пара интригуют вопросом: вместе они или порознь? Так, известно, что актриса улетела с сыном на Кипр, но в аэропорту ее застукали с … автором "Квартала 95". И это после того, как звезда "Крепостной" заявила, что рвет с ним всякие отношения и ее решение окончательное. Поклонники стали искренне переживать за влюбленных, и теперь не могут понять, что же их на самом деле связывает? Но, похоже, фаны Мишинои-Эллерта могут выдохнуть с облегчением – любленные вместе пришли на свадьбу к друзьям, а актриса даже словила букет невесты!

Соотвествующие видеодоказательства можно найти в Instagram Stories актера Даниила Мирешкина, который также присутствовал на мероприятии.

Так, Саша и Ксюша погуляли на славу на свадьбе актеров Дмитрия Совы и Дарьи Легейды. Церемония прошла на пляже. Примечательно, что Мишина словила букет невесты – она и сама не ожидала такого поворота событий.

Экс-холостячка надела белоснежный брючный костюм и контрастный топ, а Александр ограничился белой рубашкой с черной манишкой и стильными брюками.

Сразу после того, как ошарашенная Ксения поймала букет, к ней подбежал сын Платон, а после улыбающийся Александр.

Ксения и Александр весело погуляли на свадьбе друзей

На страницах актрисы и ее возлюбленного также можно найти кадры со свадьбы, но совместных фото у пары нет.

Ксения и Александр запостили фото со свадьбы (фото: instagram.com/misha.k.ua/instagram.com/ellert_a)