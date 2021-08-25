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Мишину на Кипре в шелковом мини "засекли" с Эллертом: "ваша конспирация потерпела фиаско"

Новина українською →
Кипр, Среда 25 августа 2021 14:38
Мишину на Кипре в шелковом мини "засекли" с Эллертом: "ваша конспирация потерпела фиаско" Ксения Мишина и Александр Эллерт (фото: instagram.com/dominic_ana_photographer)
Автор: Styler

Ксения Мишина закончила съемки в проекте "Україна має талант" на СТБ и решила побаловать себя заслуженным отдыхом - она махнула на Кипр. Актриса уже показала первое фото с отдыха и успела записать "сторис".

На личной странице Ксении в Instagram появились фото, на котором звезда позирует на балконе отельного номера с видом на морские пейзажи.

На актрисе – шелковое изумрудное платье на тонких бретелях. Она убрала с лица струящиеся блестящие локоны и счастливо беззаботно улыбается в камеру.

"Каждый раз, плавая в море, я заражаюсь энергией через аффирмации . Вода - целитель , она чувствует тебя и помогает расслабиться и успокоиться", - поделилась своими наблюдениями актриса.

Мишину на Кипре в шелковом мини &quot;засекли&quot; с Эллертом: &quot;ваша конспирация потерпела фиаско&quot;

Ксения Мишина поделилась красочным фото, сделанным на Кипре (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Поклонники начали спорить, кто же автор счастливого портрета Ксении – ее сын Платон или Александр Эллерт, с которым актриса якобы рассталась, но события на годовщину знакомства пары заставили их поверить в то, что влюбленные вместе. Кроме того, особо внимательные все же "вычислили", что автор "Квартал 95" и звезда "Крепосной" улетели на Кипр вместе.

  • Кто фоткал? Сын или Эллерт?
  • Красиво Эллерт фоткает
  • И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать
  • Ксения, в вашей истории, которую вы удалили, все заметили Александра, так что ваша конспирация потерпела фиаско
  • А говорила, что он плохо фоткает
  • Невероятно красивая. Хорошего Вам отдыха, Ксения
  • Крутая фотка
  • Принцесса

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала пикантное фото в ванной и раскрыла секрет женской притягательности.

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