ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 13:44
Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)
Автор: Lite

"Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская заканчивает последние приготовления к конкурсу "Мисс Вселенная-2020", который состоится в Майами 16 мая. Девушка уже находиться в США и делится новостями с места событий. Так, украинка показала роскошные наряды для своего финального выхода.

Фото в вечерних туалетах Ястремская показала на личной странице в Instagram, а некотрые были опубликованы в аккаунте Модного Дома, который создавал платья для украинской красавицы.

В фотоблоге модели появилось две фотографии, на которых она запечатлена в роскошном атласном красном платье с эффектным разрезом, расшитом россыпью рубиновый камней от украинского Модного Дома Maxima.

"Мое вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса "Мисс Вселенная", - подписала кадры Елизавета.

Создатели наряда на своей официальной странице в соцсети признались, что наряд для представительницы Украины на международном конкурсе стал самым сложным в их практике, ведь создать одежду для мероприятия подобного уровня – очень ответственная задача.

Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала

Украинская красавица появится в финале в роскошном рубиновом платье (фото: instagram.com/maximabridal)

"Да, мы представлялись как украинский бренд, но тут, по сути, чемпионат мира. И от твоей работы зависит и результат работы большой команды, и честь страны. И, самое главное, Большая Мечта прекраснейшей девушки Елизаветы", - заявили авторы роскошного нряда. Они признались, что искренне надеются на то, что их творение принесет победу Ястремской и станет для нее счастливым.

Также создатели рубинового вечернего туалете сравнили выход участницы на финале международного конкурса с красной дорожкой Oscar.

На странице Модного Дома появилось еще одно фото украинской красавицы в еще одном вечернем туалете – элегантное длинное плате по фигуре со шлейфом оттенка металлик.

Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала

Елизавета показала элегантный наряд для Мисс Вселенная 2021 (фото: instagram.com/maximabridal)

"Еще одна наше платье на Мисс Вселенная. Пока это только название конкурса, но очень надеемся, что послезавтра это уже станет титулом", - подписали кадры представители бренда.

К слову, для финала "Мисс Вселенная" девушка выйдет на сцену в нескольких образах. Один из них – эффектный и оригинальный национальный костюм под названием "Душа-Витинанка".

Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала

Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала

Украинка поделилась фото в особом наряде для Мисс Вселенная 2021 (фото: instagram.com/maximabridal)

Напомним, что ранее Елизавета Ястремская показала соблазнительные снимки в белье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Мисс Украина Мисс Украина Вселенная
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сколько будем отдыхать в июне: список выходных и праздничных дней
Сколько будем отдыхать в июне: список выходных и праздничных дней