Мисс Вселенная 2021: украинская красавица показала новый вечерний наряд для финала

"Мисс Украина Вселенная" Елизавета Ястремская заканчивает последние приготовления к конкурсу "Мисс Вселенная-2020", который состоится в Майами 16 мая. Девушка уже находиться в США и делится новостями с места событий. Так, украинка показала роскошные наряды для своего финального выхода.

Фото в вечерних туалетах Ястремская показала на личной странице в Instagram, а некотрые были опубликованы в аккаунте Модного Дома, который создавал платья для украинской красавицы.

В фотоблоге модели появилось две фотографии, на которых она запечатлена в роскошном атласном красном платье с эффектным разрезом, расшитом россыпью рубиновый камней от украинского Модного Дома Maxima.

"Мое вечернее платье для выхода на сцену финала 69-го конкурса "Мисс Вселенная", - подписала кадры Елизавета.

Создатели наряда на своей официальной странице в соцсети признались, что наряд для представительницы Украины на международном конкурсе стал самым сложным в их практике, ведь создать одежду для мероприятия подобного уровня – очень ответственная задача.

Украинская красавица появится в финале в роскошном рубиновом платье (фото: instagram.com/maximabridal)

"Да, мы представлялись как украинский бренд, но тут, по сути, чемпионат мира. И от твоей работы зависит и результат работы большой команды, и честь страны. И, самое главное, Большая Мечта прекраснейшей девушки Елизаветы", - заявили авторы роскошного нряда. Они признались, что искренне надеются на то, что их творение принесет победу Ястремской и станет для нее счастливым.

Также создатели рубинового вечернего туалете сравнили выход участницы на финале международного конкурса с красной дорожкой Oscar.

На странице Модного Дома появилось еще одно фото украинской красавицы в еще одном вечернем туалете – элегантное длинное плате по фигуре со шлейфом оттенка металлик.

Елизавета показала элегантный наряд для Мисс Вселенная 2021 (фото: instagram.com/maximabridal)

"Еще одна наше платье на Мисс Вселенная. Пока это только название конкурса, но очень надеемся, что послезавтра это уже станет титулом", - подписали кадры представители бренда.

К слову, для финала "Мисс Вселенная" девушка выйдет на сцену в нескольких образах. Один из них – эффектный и оригинальный национальный костюм под названием "Душа-Витинанка".

Украинка поделилась фото в особом наряде для Мисс Вселенная 2021 (фото: instagram.com/maximabridal)