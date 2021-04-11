Многодетная мама: отрицающая беременность Приходько призналась, что родила

Анастасия Приходько не на шутку заинтриговала поклонников появлением в гипершоу "Маска" на канале "Украина" в образе "Стрекозы". Заметно округлившийся животик артистки не смог скрыть даже костюм. Когда стала известная личность участницы проекта, "звездные детективы" тут же единогласно заявили, что певица ждет малыша. Приходько решила оставить их вопросы без ответов и держала интригу. Позже она показала поклонникам стройную фигуру и заявила, что не в положении. И вот, выяснилось, что Анастасия родила!

Свой секрет артистка раскрыла в эфире спецвыпуска, который вышел на канале "Украина" сразу после суперфинала грандиозного проекта.

"Ну родила, родила", – подтвердила Приходько на широкую аудиторию, но назвать имя ребенка отказалась и никакими подробностями не делилась.

Также она отметила, что ей было сложно скрыть от родных и друзей свое участие в проекте – приходилось выкручиваться и импровизировать, ведь по контракту никто не должен был знать подробности заранее.

"Я отказалась от всех своих пиарщиков, потому что именно муж поехал на подписание контракта, и вся эта тайна осталась в семье", - рассказала Анастасия.

Теперь певица – многодетная мама, ведь она уже воспитывает дочь Нану и сына Гордея.

Анастасия скрывала от всех третью беременность (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Поклонники ринулись поздравлять артистку под ее постами в соцсети. Также они заявили, что знали – певица успела родить и уже прийти в форму, ведь проект снимали еще летом и осенью прошлого года.

Я вас поздравляю! Искренне рада за вас, что вы опять стали мамочкой. Здоровья вам и вашим деткам! Я знала, что это вы беременная

С рождением третьего. Растите здоровым

Видно же было живот очень хорошо, большая разница первые и последние выпуски

Лялю кормит уже

Думаю, пассажир не в ракете, а на заднем сидении уже или дома спит под присмотром родни, уже 4 месяца, как финал был отснят

К слову, ближе к концу проекта Настя сменила обувь на каблуке на более удобный и комфортный вариант, но пояснила это тем, что просто не привыкла ходить "на высоте".