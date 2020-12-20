Мы от многого отказались: Лилия Ребрык с мужем и дочками сделала признание

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной недавно снялись в трогательной праздничной семейной фотосессии. Дикая семейка, как они сами себя называют, живет дружно, а в их доме царит любовь и взаимопонимание, именно поэтому звездная пара является для многих примером для подражания. Конечно же, на праздник Святого Николая, который православный мир отмечает 19 декабря, Лилия побаловала поклонников новым семейным фото и порассуждала о перипетиях и выводах уходящего года.

Эмоциональный постельный снимок получился очень теплым и душевным – смеющиеся Лилия и Андрей обнимают любимых девочек.

"Верите ли вы в чудеса? Я да! И в судьбу, и в удачу, и в осуществление желаний и обязательно в чудеса! Этот год был ... интересный! Не хочу называть его тяжелым: пусть будет интересным! Мы научились жить иначе, мы вынуждены были изменить себя, свою жизнь, мы от многого отказались, нам, как никогда, часто приходилось бояться: своих любимых, за себя, за близких, за весь мир. Но всегда и везде все же было место чудесам и добру! Пусть всегда в вашу жизнь приходит чудо, как бы "интересно" вам не жилось", - обратилась к поклонникам ведущая.

Лилия Ребрик с мужем и детьми очаровала семейной фотосессией (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники традиционно пришли в восторг от созерцания семейной идиллии.

"У вас такие красивые детки", "Какая вы красивая семья", "Как же вы удивительные", "Дико красивая семейка", "Счастье налицо!", "Супер семья", "Какие вы класнючие", - писали фолловеры ведущей.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик трогательно поздравила любимого мужа с днем рождения.