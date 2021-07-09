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Мое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхте

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 15:31
Мое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхте Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить время со своей семьей. Позитивная артистка поделилась яркими и веселыми кадрами с водной прогулки с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной.

Атмосферные фото были размещены в Instagram знаменитости.

Для прогулки на яхте Лилия выбрала шорты и черную майку, которые дополнила белой рубашкой и солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными, но прикрыла голову от солнца кепкой.

Семейство весело позировали на носу корабля на фоне радуги и живописных пейзажей. Они обнимали и целовали друг друга и явно прекрасно проводили время.

"В когось "мої роки - моє багатство", а в мене: "моя сім’я - моє багатство", - трогательно написала Ребрик.

Мое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхтеМое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхтеМое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхтеМое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхте

Лилия Ребрик с семьей насладились прогулкой на яхте (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики ведущей оставили ей и ее семье много теплых и умиленных комментариев.

  • Яка чудова та позитивна родина. Завжди заряджаєте
  • Такие солнечные, ваша семья - пример для многих
  • Самая красивая пара!
  • Какие вы клёвые
  • Ви класні, хай щастить
  • Супер!!! Прекрасная семья!
  • Дика сімейка, ви - супер!
  • Щастя вашій родині
  • Як красиво!
  • Вы дуже гарна пара та родина!
  • Спостерігаю за Вашою родиною - ви дуже позитивні й чудові!! Й сімейні стосунки навіть на фото видно, що вони міцні
  • Лілія, Ви неймовірно чудова сім'я!

Напомним, ранее Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи.

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Лилия Ребрик ведущая
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