Мое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхте
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить время со своей семьей. Позитивная артистка поделилась яркими и веселыми кадрами с водной прогулки с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной.
Атмосферные фото были размещены в Instagram знаменитости.
Для прогулки на яхте Лилия выбрала шорты и черную майку, которые дополнила белой рубашкой и солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными, но прикрыла голову от солнца кепкой.
Семейство весело позировали на носу корабля на фоне радуги и живописных пейзажей. Они обнимали и целовали друг друга и явно прекрасно проводили время.
"В когось "мої роки - моє багатство", а в мене: "моя сім’я - моє багатство", - трогательно написала Ребрик.
Лилия Ребрик с семьей насладились прогулкой на яхте (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики ведущей оставили ей и ее семье много теплых и умиленных комментариев.
- Яка чудова та позитивна родина. Завжди заряджаєте
- Такие солнечные, ваша семья - пример для многих
- Самая красивая пара!
- Какие вы клёвые
- Ви класні, хай щастить
- Супер!!! Прекрасная семья!
- Дика сімейка, ви - супер!
- Щастя вашій родині
- Як красиво!
- Вы дуже гарна пара та родина!
- Спостерігаю за Вашою родиною - ви дуже позитивні й чудові!! Й сімейні стосунки навіть на фото видно, що вони міцні
- Лілія, Ви неймовірно чудова сім'я!
Напомним, ранее Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами с купальской ночи.