Мое богатство: Лилия Ребрик показала веселую семейную прогулку на яхте

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить время со своей семьей. Позитивная артистка поделилась яркими и веселыми кадрами с водной прогулки с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной.

Атмосферные фото были размещены в Instagram знаменитости.

Для прогулки на яхте Лилия выбрала шорты и черную майку, которые дополнила белой рубашкой и солнцезащитными очками. Волосы она оставила распущенными, но прикрыла голову от солнца кепкой.

Семейство весело позировали на носу корабля на фоне радуги и живописных пейзажей. Они обнимали и целовали друг друга и явно прекрасно проводили время.

"В когось "мої роки - моє багатство", а в мене: "моя сім’я - моє багатство", - трогательно написала Ребрик.

Лилия Ребрик с семьей насладились прогулкой на яхте (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики ведущей оставили ей и ее семье много теплых и умиленных комментариев.