Ты мое счастье: экс-холостячка Мишина и Эллерт умилили нежностью в сети

Ксения Мишина и Александр Эллерт недавно переполошили поклонников, заставив их думать, что пара распалась. Подписчики экс-холостячки и ее возлюбленного не хотели верить упорно ползущим слухам, и правильно сделали, ведь Саша и Ксюша по-прежнему вместе . Эту радостную новость они объявили а пост-шоу проекта "Холостяк 11", а также рассказали о пылких чувствах друг к другу.

Новым доказательством любви и гармонии в паре стали взаимные признания актрисы и автора "Квартала 95" под постом в Instagram .

Актриса поделилась одним из атмосферных кадров, сделанных во время ее участия в международном проекте. Она сидит на заднем сидении авто в стильном длинном тренче , черных классических брюках в лодочках из крокодиловой кожи.

Ксения рассказала о своем одном из самых значимых за последнее время личных инсайтов - всегда мечтать о настоящих и духовных вещах и измерять благосостояние исключительно уровнем личного счастья, отодвинув на второй план материальное.

Ксения порассуждала о важности духовного, а не материального (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Когда слишком пережато стремление к материальному всегда возникает страдание! Ведь человек начинает задумываться прежде всего о том, чего у него еще нет. Нужен ли вам суперкар, если вы не знаете, что такое счастье? Кайфанете ли вы от часов с бриллиантами, если не знаете что такое любовь?" - задала риторический вопрос звезда.

По глубокому убеждению знаменитости, материальное и идеальная картинка жизни будет иметь значение только тогда, когда внутреннее состояние человека станет определяться безусловным счастьем.

В комментариях появился возлюбленный актрисы Александр Эллерт. "Ты мое счастье", - заверил он Ксению. "Люблю", - ответила ему актриса взаимностью.