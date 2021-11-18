"Мое счастье": Тина Кароль поздравила сына с 13-летием и показала повзрослевшего именинника

После смерти мужа Евгения Огира Тина Кароль одна воспитывает единственного сына. 18 ноября Вениамин празднует день рождения - ему исполнилось 13 лет. Конечно же, звездная мама улетела в Англию, где учится и живет мальчик, чтобы поздравить его лично.

Трогательным фото с именинником и душевным поздравлением певица поделилась в разделе Сторис своего Instagram.

Отметим, что Кароль улетела в Лондон сразу из Грузии, где находилась с промо-туром альбома "Двойной рай", чтобы увидеть Веню.

На фотографии артистка позирует вместе со взрослым сыном, который уже выше своей знаменитой мамы. На футболке Тины написано My Boss Ven ("Мой босс Веня"). Как известно, в Британии Вениамина называют Вэн. Парень запечатлен в школьной форме.

"Я вся для тебя. С днем рождения, мое счастье", – написала поп-дива.

Тина Кароль показала совсем взрослого сына Вениамина в день его 13-летия (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что сын Кароль живет и учится в Лондоне с 7 лет. При этом он проживает в украинской семье. Вениамин увлекается игрой на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

Фото звездной мамы с сыном было опубликовано на фан-страничке Кароль и поклонники певицы тут же присоединились к поздравлениям.