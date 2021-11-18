ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Мое счастье": Тина Кароль поздравила сына с 13-летием и показала повзрослевшего именинника

Новина українською →
Лондон, Четверг 18 ноября 2021 15:32
"Мое счастье": Тина Кароль поздравила сына с 13-летием и показала повзрослевшего именинника Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Марина Настевич

После смерти мужа Евгения Огира Тина Кароль одна воспитывает единственного сына. 18 ноября Вениамин празднует день рождения - ему исполнилось 13 лет. Конечно же, звездная мама улетела в Англию, где учится и живет мальчик, чтобы поздравить его лично.

Трогательным фото с именинником и душевным поздравлением певица поделилась в разделе Сторис своего Instagram.

Отметим, что Кароль улетела в Лондон сразу из Грузии, где находилась с промо-туром альбома "Двойной рай", чтобы увидеть Веню.

На фотографии артистка позирует вместе со взрослым сыном, который уже выше своей знаменитой мамы. На футболке Тины написано My Boss Ven ("Мой босс Веня"). Как известно, в Британии Вениамина называют Вэн. Парень запечатлен в школьной форме.

"Я вся для тебя. С днем рождения, мое счастье", – написала поп-дива.

&quot;Мое счастье&quot;: Тина Кароль поздравила сына с 13-летием и показала повзрослевшего именинника

Тина Кароль показала совсем взрослого сына Вениамина в день его 13-летия (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что сын Кароль живет и учится в Лондоне с 7 лет. При этом он проживает в украинской семье. Вениамин увлекается игрой на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

Фото звездной мамы с сыном было опубликовано на фан-страничке Кароль и поклонники певицы тут же присоединились к поздравлениям.

  • Вітаю сонечко
  • Поздравляю!!! Пусть будет здоровеньким, счастливым и надёжной опорой для мамы. Всего Вениамину самого хорошего в жизни и пусть ангел хранитель всегда будет рядом, а в трудные минуты несёт на руках
  • Ви чудові! Синочок вже зовсім дорослий
  • Какой красивый мальчик! Счастья и здоровья вам!
  • ТИНОЧКА! Поздравляю Вениамина с Днём Рождения! Как приятно видеть рядом самого любимого и дорого сердцу Сына!
  • Веня такой взрослый мальчик, а Тина как девочка такая худенькая.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о ревности сына и его неудобных мужских вопросах.

Читайте LITE в Google News
Тина Кароль
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский ответил на популярный вопрос: нужно ли вакцинировать детей от COVID
Комаровский ответил на популярный вопрос: нужно ли вакцинировать детей от COVID