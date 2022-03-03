Мое сердце с матерями, прячущимися от атак: Роузи Хантингтон-Уайтли поддержала Украину

Следующей знаменитостью, кто открыто высказался о вторжении России в Украину и последствиях агрессии, стала Роузи Хантингтон-Уайтли. Супермодель сделала публикацию, в которой рассказала, как нелегко она переживает эти события.

"Наблюдать за событиями, которые разворачиваются последние несколько дней в Украине, было, мягко говоря, опустошительно и душераздирающе.

Когда я сижу со своей семьей в безопасности рядом со мной, кормя своего новорожденного ребенка, я думаю о матерях и семьях Украины, которые крепко прижимают к себе своих младенцев и детей, укрываясь на ночь в бомбоубежищах или прибывая в лагеря, семьи, разлученные на границах, и близких, которые уже потеряны.

В такие моменты кажется невозможным знать, что написать или сказать, но мое сердце обращено к ним, а мои мысли с народом Украины. Сегодня я сделаю пожертвование @unicef_uk. Если можно, пожалуйста, сделайте.

Мои друзья из @olenich.co, одного из моих любимых украинских модных брендов, попросили меня поделиться ресурсами и информацией для тех, кто хотел бы знать, как еще они могут помочь, вы можете найти их по ссылке в моей биографии и в моих историях", – призвала супруга Джейсона Стетхэма.