"Мое сердце растяло!": Дженнифер Лопес рассказала про особенный подарок от Бена Аффлека на 14 февраля

Пока влюбленные по всему миру только готовили сюрпризы свои половинкам, Дженнифер Лопес уже наслаждалась подарком на 14 февраля. Бен Аффлек сделал его заранее, и певица не смогла молчать – таким трогательным был презент.

"Просмотр этого клипа заставил меня задуматься о путешествии настоящей любви, ее неожиданных поворотах, и о том, что, когда это любовь, то это действительно может длиться вечно. Это растопило мое сердце. Это видео очень особенное и личное, поэтому я поделилась им только с самыми преданными фанатами и близким кругом", – рассказала певица.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

К слову, также Дженнифер поделилась планами на романтичный праздник. В шоу Live with Kelly and Ryan звезда расказала, что День Святого Валентина они проведут вдвоем: "Я думаю, мы пойдем на Super Bowl. Только вдвоем. Также у нас есть еще кое-какие планы, но я не собираюсь делиться этим прямо сейчас в прямом эфире".