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"Мое сердце растяло!": Дженнифер Лопес рассказала про особенный подарок от Бена Аффлека на 14 февраля

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Понедельник 14 февраля 2022 09:34
"Мое сердце растяло!": Дженнифер Лопес рассказала про особенный подарок от Бена Аффлека на 14 февраля Дженнифер Лопес получила особенный подарок (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Ольга Турчаникова

Пока влюбленные по всему миру только готовили сюрпризы свои половинкам, Дженнифер Лопес уже наслаждалась подарком на 14 февраля. Бен Аффлек сделал его заранее, и певица не смогла молчать – таким трогательным был презент.

Аффлек самостоятельно смонтировал музыкальный ролик на песню Лопес On My Way. 4-минутное видео состояло из разных фотографий Бена и Дженифер с начала 2000-х.

"Просмотр этого клипа заставил меня задуматься о путешествии настоящей любви, ее неожиданных поворотах, и о том, что, когда это любовь, то это действительно может длиться вечно. Это растопило мое сердце. Это видео очень особенное и личное, поэтому я поделилась им только с самыми преданными фанатами и близким кругом", – рассказала певица.

&quot;Мое сердце растяло!&quot;: Дженнифер Лопес рассказала про особенный подарок от Бена Аффлека на 14 февраля

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

К слову, также Дженнифер поделилась планами на романтичный праздник. В шоу Live with Kelly and Ryan звезда расказала, что День Святого Валентина они проведут вдвоем: "Я думаю, мы пойдем на Super Bowl. Только вдвоем. Также у нас есть еще кое-какие планы, но я не собираюсь делиться этим прямо сейчас в прямом эфире".

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