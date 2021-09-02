Мое все: Тина Кароль похвасталась достижениями сына в английской школе

Тина Кароль показала поклонникам повзрослевшего сына Вениамина и похвасталась его школьными успехами - напомним, 12-летний мальчик учится и живет в Великобритании.

На снимке мальчик в школьной форме - строгом темно-синем костюме с галстуком - позирует вместе с кубком и довольно улыбается. Судя по всему, Вениамин запечатлен на ступеньках своей школы.

"За достижения в учебе. Мое все", – подписала фото гордая мама.

Тина Кароль впечатлила достижениями сына в британской школе (фото: instagram.com/tina_karol)

Пользователи сети оставили теплые комментарии, хваля Вениамина и желая ему дальнейших успехов.

Какой молодец

Умничка

Венечка, ты очень умный мальчик, каждый раз радуюсь твоим успехам, в той среде совсем все по - другому, но ты смог! Так держать, малыш

Мамина гордость и защита. Успехов Венечке в учебе и не болеть

Как же он похож на папу!!! Удачи Вениамину в новом учебном году!

Какой парень растет.. Счастья Вениамину

Умничка. БРАВО. Как он стал похож на Женю!

Мамина радость, какой уже большой

Уже взрослый мальчик

Мамина гордость! Веня - браво!

Отметим, что сын Тины Кароль уже несколько лет учится и живет за границей, приезжая в Украину лишь на каникулы. Ранее артистка делилась, что Веня живет в украинской семье, ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском.

А недавно звезда показала также кадры, на которых Веня вместе с одноклассниками позирует в шароварах и вышиванках, а девочки - в национальных украинских костюмах и веночках. Вероятно, они были сделаны на каком-то школьном выступлении.

Тина Кароль похвасталась красавцем-сыном в национальном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

"Горжусь! Украина - это мы! Англия, 2021", - подписала фото Кароль.