Удивлена своим выбором: "Холостячка 2" Огневич в слезах и победитель Задворный высказались о разрыве

Пост-шоу "Как выйти замуж" по итогам проекта "Холостячка 2" открыло зрителям не только заклисные тайны проекта, но и повергло поклонников реалити в шок. У участников получился настоящий вечер откровений. Также стало известно осталась ли главная холостячка страны Злата Огневич со своим избранником Андреем Задворным. Оказалось, бизнесмен бросил певицу через 1,5 месяца отншений.

Она задалась вопросом, была ли любовь в их паре. И тут же ответила, что с ее стороны чувства были.

"А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня, и я тоже его узнала, но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать "спасибо". Поступок ведь, хоть и такой болезненный и горький в моем восприятии", - прокомментировала признание избранника певица.

Посмотрев запись эфиров проекта, Огневич взглянула происходящее с другой стороны.

"Сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось мое сердце? Почему я себе говорила тысячу раз ДА? Влюбленное сердце бывает слепо…" - сама ответила на свой вопрос звезда.

Злате очень жаль, что Андрей лишил ее шанса построить отношения с другим мужчиной на реалити.

"Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук", – озвучила возможный сценарий развития событий Огневич.

Невзирая на негативный опыт на проекте, певица продолжает верить в любовь и считает, что на шоу ее встретить возможно.

Также вся в слезах Злата записала "сторис", где обратилась к поклонникам. «Я не буду лить грязь на Андрея, обесценивать его, потому что тот момемет когда я сказала: "да!", это был мой выбор. 18 октября. Это именно та дата. С этого дня, я перестала заходить в его профиль и смотреть его "сторисы", - заявила певица.

Злата в слезах прокомментировала свою трагическую историю любви (фото: instagram.com.zlata ognevich)

Она призналась, что сейчас проходит терапию и ей уже легче.



Андрей также решил высказаться в Instagram о своей истории любви со Златой и пояснит, почему принял решение о разрыве отношений. Мужчина заявил, что сказать "я тебя не люблю" крайне сложно.

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"В любом из этих случаев оттягивание неизбежного разговора заставляет партнера страдать, искать причины в себе, взращивать комплексы. Жизнь становится одной сплошной тревогой и поиском причин, которых нет", - считает Задворный.

Андрей рассказал, почему сказал Злате болезненные слова признания (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Опираясь на свой опыт, он решил быть честным с певицей.

"Я никогда не был в отношениях не любя, никакие блага, никакой расчет не заменит мне чувства. Поэтому если я влюблен - я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже", – уверяет бизсмен.

Он уточил, что такое сложно признание – это свидетельство ответственности и готовность осознавать последствия своего решения, каким бы оно не было.

Задворного поддержали его друзья – участники "Холостячки 2" Андрей Хветкевич и Васко Младенов.

"В какой момент бы ты не сказал, что больше не любишь - это всегда был бы плохой момент. Главное что ты это сделал и не стал претворяться. Все говорят "нужно было признаться раньше" - но раньше же были чувства, которые прошли, но через месяц-полтора. Так бывает и нужно смело смотреть правде в глаза, что ты и сделал. Держись!" - написал Хветкевич под постом с признанием Задворного.

Скриншот (instagram.com/zadvornyi_andrii)

"И правда очень сложно говорить о таких вещах, особенно когда чувств больше нет. Молодец, что нашел силы вернуться сказал все как есть. Тем более на всю страну", - считает Васко.