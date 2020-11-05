Не мог смотреть на себя в зеркало: Олег Винник сделал громкое заявление

Олег Винник рассказал, как себя чувствует после перенесенного коронавируса

Олег Винник кардинально похудел после перенесенного коронавируса. Певец рассказал, как себя чувствует и чем планирует заняться в будущем.

Коварная болезнь вынудила исполнителя раньше времени сойти с дистанции "Танцев со звездами". Он в интервью журналу "Viva!" рассказал, планирует ли вернутся на паркет в следующем сезоне.

Артист признался, что выигрыш на проекте никогда не был его целью. Он пришел на "Танцы", чтобы проявить себя в новом амплуа, но потом у него появились амбиции на шоу.

"Но на пути могут случаться непредвиденные вещи, например, коронавирус. И это никакая не отмазка, а горькая правда. Честно говоря, когда я заболел, то скучал по паркету. Понял, как круто, что со мной случилась такая история. Сначала, во время первых тренировок, пришлось понервничать, потому что танцы - это шок для тела и мозга, не все сразу получается. Но наступил момент, когда на репетициях я начал кайфовать и даже время от времени смотреть на свое отражение в зеркале - очень долго я этого делать не мог", - вспоминает артист.

Также он добавил, что чувствует себя здоровым. Но не до конца восстановилась способность чувствовать запахи и вкус пищи. Кроме того, изменилось тело.

"Появились чувства, которых раньше не было. Например, я начал по-другому ощущать свое тело. Мышцы стали гораздо легче. За время участия в "Танцах со звездами" и в период болезни в совокупности я потерял 10 килограммов", - отметил Олег Винник.

Напомним, что Олег Винник и Алена Шоптенко покинули проект после шестого эфира. Они пропустили два выпуска, и согласно правилам шоу должны были уйти. Тем не менее участники проекта просили организаторов нарушить правило и вернуть Винника на паркет. Вернуться ему позволили, но певец отказался.

Напомним, что на проекте "Танцы со звездами" осталось всего пять пар. Во время последнего, 10 эфира, шоу покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина. Их вылет, к слову, вызвал немалый скандал.