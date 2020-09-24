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Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу "Маскарад" (фото)

Новина українською → Четверг 24 сентября 2020 18:54
Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу "Маскарад" (фото) Наталья Могилевская и Олег Рыжов (пресс-служба канала 1+1)
Автор: Lite

Ведущим яркого вечера был Юрий Горбунов

Накануне премьеры самого загадочного шоу этой осени «Маскарад», которую зрители телеканала «1+1» увидят уже в эту субботу, 26 сентября, в 20:20, состоялась яркая презентация проекта. Вечеринка прошла в уютном внутреннем дворе арт-галереи в центре Киева.

Возле неоновой фотозоны и красной дорожки гостей вечера, некоторые из которых были одеты в маскарадные костюмы, встречали герои шоу «Маскарад»: дерзкая и модная The Стрекоза, стильный Баран-рэпер в блестящем наряде, а также таинственный Конь в пальто.

Праздничную презентацию посетили участники звездных команд шоу «Маскарад» Наталья Могилевская, Влад Яма и Юрий Ткач, яркую конкуренцию которых зрители увидят уже в эту субботу.

Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу &quot;Маскарад&quot; (фото)Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу &quot;Маскарад&quot; (фото)

Среди гостей вечера были судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар в роскошной маскарадной маске, участники танцевального шоу Alyona Alyona, Слава Каминская, Сергей Мельник, Юлия Санина, Санта Димопулос, Сергей Танчинец, Ольга Фреймут, а также актрисы культового сериала «Школа» Мария Кондратенко и Ирина Кудашова.

Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу &quot;Маскарад&quot; (фото)

Все гости первыми смогли увидеть фрагменты первого эпизода, среди которых выступления фантастической Дракоши, дерзкой The Стрекозы и незабываемый «липсинг-баттл» капитанов звездных команд ПТП на MONATIK. Гости познакомились и с другими персонажами проекта, среди которых фантастическая розовая Дракоша, Рыцарь, сквозь доспехи которого проросли цветы, и другие герои.

Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу &quot;Маскарад&quot; (фото)Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу &quot;Маскарад&quot; (фото)

Ведущий «Одруження наосліп» Даниэль Салем не мог сдержать эмоций от просмотра: «Это что-то невероятное. Эффект видео 360 полностью погрузил меня в атмосферу шоу, я даже забыл, что нахожусь в зале, казалось я там, у сцены. А фантастические герои - это настоящее произведение искусства. У меня уже есть некоторые предположения, кто из звезд скрывается под образами Стрекозы и Дракоши, но дождусь премьеры и проверю свои догадки».

А рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что была в восторге от Барана: «Я в восторге от шоу, потому что наконец среди всех представителей музыкальных жанров был Барашек, который читал рэп. Это очень большой знак того, что рэп-музыка в Украине набирает крутых оборотов. Мне понравилось, что он был очень стильно одет и, мне интересно узнать, кто же был под образом Барашка».

Могилевская, Кухар, Фреймут и другие звезды на презентации загадочного шоу &quot;Маскарад&quot; (фото)

Руководитель направления Big Entertainment Show Владимир Завадюк заинтриговал присутствующих: «Шоу «Маскарад» - это самое яркое и секретное шоу в Украине. Зрителей ждет эпохальное противостоянии двух команд шоу-бизнеса. Очень интересно будет наблюдать за командами ПТП и MONATIK, ведь они сделают все, чтобы рассекретить звезд, которые скрываются под маскарадными костюмами. А под образами, которые являются отражением альтер-эго своего владельца, скрываются яркие личности этой страны. Вы будете удивлены».

Звезды на презентации нового шоу "Маскарад" (пресс-служба канала 1+1)

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