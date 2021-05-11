Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: "страшно переживаю"

Наталья Могилевская недавно интересовалась у поклонников , с каким цветом волос ей лучше, ведь она была как шатенкой, так и солнечной блондинкой. Мнения фанов разделились, что подтолкнуло звезду к еще более смелым экспериментам. Она готовит к выходу новую видеоработу и уже начала интриговать сеть.

На снимке крупным планом можно рассмотреть бюст певицы. Она прижимает к груди алую розу. Певица заинтриговала поклонников заявлением, что таким экстравагантным образом морально готовит их к выпуску нового клипа, где появится в кардинально другом образе.

Наталья подразнила пикантным кадром (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники положительно отреагировали на призывное соблазнительное фото.

Ну очень соблазнительно, очень приятно видеть

Даже растерялся, куда смотреть

Какая вы красивая, сексуальная

Ух ты какие образы! Интересненько

Наталья также записала несколько "сторис". "Страшно волнуюсь, потому что я поменяла цвет волос в новой видеоработе. Все будет по-другому. В прошлый раз, когда я сделала белые волосы, половина из вас написали, что лучше быть шатенкой", - подписала она видеообращение, использовав в кадре маску, закрывающую волосы.

Наталья заявила о радикальных переменах (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья закрыла лицо большим грустным смайлом и поделилась своими опасениям. "Страшно переживаю, как вы воспримите новый образ и будете ли меня узнавать", - написала певица.