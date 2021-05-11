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Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: "страшно переживаю"

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 09:48
Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: "страшно переживаю" Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталья Могилевская недавно интересовалась у поклонников, с каким цветом волос ей лучше, ведь она была как шатенкой, так и солнечной блондинкой. Мнения фанов разделились, что подтолкнуло звезду к еще более смелым экспериментам. Она готовит к выходу новую видеоработу и уже начала интриговать сеть.

Так, артистка опубликовала в Instagram пикантное фото.

На снимке крупным планом можно рассмотреть бюст певицы. Она прижимает к груди алую розу. Певица заинтриговала поклонников заявлением, что таким экстравагантным образом морально готовит их к выпуску нового клипа, где появится в кардинально другом образе.

Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: &quot;страшно переживаю&quot;

Наталья подразнила пикантным кадром (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники положительно отреагировали на призывное соблазнительное фото.

  • Ну очень соблазнительно, очень приятно видеть
  • Даже растерялся, куда смотреть
  • Какая вы красивая, сексуальная
  • Ух ты какие образы! Интересненько

Наталья также записала несколько "сторис". "Страшно волнуюсь, потому что я поменяла цвет волос в новой видеоработе. Все будет по-другому. В прошлый раз, когда я сделала белые волосы, половина из вас написали, что лучше быть шатенкой", - подписала она видеообращение, использовав в кадре маску, закрывающую волосы.

Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: &quot;страшно переживаю&quot;

Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявилением о переменах: &quot;страшно переживаю&quot;

Наталья заявила о радикальных переменах (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также Наталья закрыла лицо большим грустным смайлом и поделилась своими опасениям. "Страшно переживаю, как вы воспримите новый образ и будете ли меня узнавать", - написала певица.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала о своей системе похудения.

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