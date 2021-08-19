Могилевская показала то самое видео, где едва не свалилась в Днепр на концерте: "многие бы тряслись"

Наталья Могилевская любит активно трудиться и не собирается останавливаться, каждый раз удивляя поклонников новыми достижениями и креативными проектами. Певица всегда остается в тонусе и учит других, делясь своим опытом и наработками. Так, недавно у Натальи состоялся необычный концерт в столице, который едва не закончился для нее… незапланированным купанием в Днепре с микрофоном!

Об этом она рассказала в Instagram .

На двух видео видно, как певица подплывает на катере к сцене на территории гостиницы-парохода, пришвартованного к берегу Днепра в конце набережной.

Наталья рассказала, как едва не упала за борт катера во время своего концерта посреди реки в Киеве.

"Мне пришлось стоять на тоненькой жердочке, держась одним мизинцем от толчков по волнам только что проехавшего катера. Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы. А я должна быть красивой, петь и не рухнуть в воду…" - рассказала о своей нелегкой миссии звезда. Правда, все обошлось и ей удалось удержать равновесие и не загреметь в реку.

Позже она опубликовала фрагмент видео, где едва удержалась на ногах и своим видом даже не показала, что находится за шаг до конфуза. Так, певица исполняла свой хит и старалась двигаться в такт музыке.

"Упала в воду! Эта мысль не покидала меня все время, когда исполняла "Морские звезды" на катере, но, благо, обошлось. На каком моменте вы ожидали мое падение? Признавайтесь", - заставила поклонников терятся в догадках звезда.

"Я думала - фуражка упадет", - призналась одна из поклонниц Натальи. "Такая вероятность была", - заверила артистка.

Комментаторы отметили, что не заметили у певицы никакого страха и похвалили ее за выдержку и смелость, а также высокий профессионализм.