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Могилевская показала то самое видео, где едва не свалилась в Днепр на концерте: "многие бы тряслись"

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Четверг 19 августа 2021 14:45
Могилевская показала то самое видео, где едва не свалилась в Днепр на концерте: "многие бы тряслись" Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Ольвия Агаркова

Наталья Могилевская любит активно трудиться и не собирается останавливаться, каждый раз удивляя поклонников новыми достижениями и креативными проектами. Певица всегда остается в тонусе и учит других, делясь своим опытом и наработками. Так, недавно у Натальи состоялся необычный концерт в столице, который едва не закончился для нее… незапланированным купанием в Днепре с микрофоном!

Об этом она рассказала в Instagram.

На двух видео видно, как певица подплывает на катере к сцене на территории гостиницы-парохода, пришвартованного к берегу Днепра в конце набережной.

Наталья рассказала, как едва не упала за борт катера во время своего концерта посреди реки в Киеве.

"Мне пришлось стоять на тоненькой жердочке, держась одним мизинцем от толчков по волнам только что проехавшего катера. Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы. А я должна быть красивой, петь и не рухнуть в воду…" - рассказала о своей нелегкой миссии звезда. Правда, все обошлось и ей удалось удержать равновесие и не загреметь в реку.

Позже она опубликовала фрагмент видео, где едва удержалась на ногах и своим видом даже не показала, что находится за шаг до конфуза. Так, певица исполняла свой хит и старалась двигаться в такт музыке.

"Упала в воду! Эта мысль не покидала меня все время, когда исполняла "Морские звезды" на катере, но, благо, обошлось. На каком моменте вы ожидали мое падение? Признавайтесь", - заставила поклонников терятся в догадках звезда.

"Я думала - фуражка упадет", - призналась одна из поклонниц Натальи. "Такая вероятность была", - заверила артистка.

Комментаторы отметили, что не заметили у певицы никакого страха и похвалили ее за выдержку и смелость, а также высокий профессионализм.

  • Наташа, вообще, не видно, что тебе страшно. Молодец! Браво
  • Я что-то пересмотрела несколько раз видео и не поняла, где и когда вы должны были упасть там
  • Я не ожидала падения. Вы молодец и атмосфера нереально позитивная
  • Как уверенно. Многие на вашем месте уже б тряслись
  • Аж мурашки по коже
  • Без приключений не обошлось
  • Все было четко, не видно ни грамма страха, вы супер
  • Не знаю как Вы, но мальчики напрягались при каждом вашем движении
  • Я не думала, что вы упадете, но думала что катер наклониться

Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала, как едва не очутилась под колесами авто.

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Наталья Могилевская
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