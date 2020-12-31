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Могилевскую застукали с бойферендом-миллионером в очереди за оливье (видео)

Новина українською → Киев, Четверг 31 декабря 2020 08:08
Могилевскую застукали с бойферендом-миллионером в очереди за оливье (видео) Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Светлана Мащенко

Наталью Могилевскую заметили с ее новым бойфрендом миллионером Олегом Рыжовым. Вместе с харизматичным мужчиной артистка скупалась в продуктовом магазине.

Как говорится в программе "Викриття", что выходит на канале KYIV.LIVE, Наталья появилась в стильном светлом пальто и в сопровождении высокого блондина.

О спутнике народной артистки известно, что Олег Рыжов - бизнесмен, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса. Пара периодически появляется на публике в течение последних полугода.

Могилевскую застукали с бойферендом-миллионером в очереди за оливье (видео)

Наталья Могилевская и Олег Рыжов

Стало известно, что в супермаркете возлюбленные скупились салатом оливье, куриными крылышками, разнообразными закусками и пирожными в кондитерском отделе. С собой они также прихватили несколько бутылок игристого.

Могилевскую застукали с бойферендом-миллионером в очереди за оливье (видео)Могилевскую застукали с бойферендом-миллионером в очереди за оливье (видео)

На видео заметно, что певица Наталья Могилевская постоянно улыбается, обнимается со своим избранником, поправляет ему прическу и угощает сладостями. Похоже, в отношениях певицы и бизнесмена сейчас идет самый романтичный период.

Программу "Викриття" можно смотреть каждую пятницу в 17:30 на телеканале KYIV. LIVE.

Наталья Могилевская попала на видео с бойфрендом (видео: YouTube/KYIV. LIVE)

Ранее мы писали, что перед Могилевской встал на колено мужчина, после чего она заявила, что стала женой.

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